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Giriş Tarihi: 12.9.2022 22:21

Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası David Murray konuştu: O pozisyon penaltı olmalıydı

Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası David Murray konuştu: O pozisyon penaltı olmalıydı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Adam David Murray, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Murray, "Bir penaltı pozisyonu var, penaltı olmalıydı. Hakem, vücut pozisyonunun doğal şekilde olduğunu söyledi ama bence öyle bir durum yok. Futbolcu yerde mücadeleyi kendi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Adam David Murray, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını, yakaladıkları fırsatları değerlendirememelerinin bu sonucu doğurduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael'in yerine yardımcı antrenör David Murray katıldı.

Başakşehir'e karşı önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Murray, "Çok üzgünüz. Büyük maçlar, büyük hataları kabul etmiyor. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızda üç puan almayı hedefliyoruz. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntımız yoktu, sadece bugün günümüzde değildik. Bu tarz maçlarda atamadığınız zaman gol yememek de önemli. Fırsat yakaladık ama bugün maalesef kale önünde iyi değildik. Önceki maçlarda bireysel kalitemiz kilidi açmaya yetti. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol var, bundan dersler çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Murray, Beşiktaş'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon hakkında ise, "Bir penaltı pozisyonu var, penaltı olmalıydı. Hakem, vücut pozisyonunun doğal şekilde olduğunu söyledi ama bence öyle bir durum yok. Futbolcu yerde mücadeleyi kendi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonu ise kafam karışır. VAR'a bakılmamasını da anlamış değilim. Kurallar kafa karıştırmamalı. Büyük maçlarda, büyük kararlar veriyorsunuz. Herkes büyük efor sarf ediyor, anlık kararlar maçın soncunu değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası David Murray konuştu: O pozisyon penaltı olmalıydı
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