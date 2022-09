Beşiktaş’ın yeni transferi Tayfur Bingöl: Benim için hasret bitti

"HER BÖLGEDE RAHATLIKLA OYNAYABİLİYORUM"

Hangi bölgede kendini daha rahat hissettiğine yönelik gelen bir soruya başarılı futbolcu, "Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum" diye cevap verdi.