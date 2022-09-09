Beşiktaş’ın yeni transferi Tayfur Bingöl: Benim için hasret bitti

"ATMOSFERDEN ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Siyah-Beyazlı taraftarlardan da bahseden Tayfur Bingöl, "Ankara'nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar Derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı. İlerleyen dönemde beni içeri aldılar. Beşiktaş'ın maçlarını dernekteki taraftarlarla beraber izliyordum. Geçen sezon rakip takım oyuncusu olarak Vodafone Park'a geldiğimde taraftarlar beni tribünlere çağırmıştı, onlara teşekkür ederim. Rakip takım oyuncusu olarak top bizdeyken taraftarların sesi nedeniyle kulaklarımı tıkamıştım. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferden etkilenmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.