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Giriş Tarihi: 17.9.2022 14:31

Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimi sürüyor! Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir yarışıyor

AA
Beşiktaş’ta divan başkanlık seçimi sürüyor! Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir yarışıyor

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Seçimi sürüyor. Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılan seçimde siyah-beyazlı kulübün divan başkanlığı için 3 aday bulunuyor. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir, üyelerin tercihi olabilmek için yarışıyor.

Divan kurulu başkanlığı seçiminde üyeler, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk ile Yalçın Karadeniz açıklamalarda bulundu.

"HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"
Divan Başkanlık Seçimi'ne katılımın iyi olduğunu belirten Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş için hayırlısı neyse o olsun. Hırsım hiçbir zaman aklımın önüne geçmez. Beş yılı bitirdik. İnşallah kazanan, camianın huzurunu bozmayacak şekilde yoluna devam eder" ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarından Aydoğan Cevahir'e de isim vermeden eleştiride de bulunan Yamantürk, "Bir aday konuşmasında kendisini bıraktı, diğer adayı methetti" diye konuştu.

Beşiktaş camiasına yakışan bir seçim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Yalçın Karadeniz ise "Güzel bir kongre oluyor. Bundan dolayı mutluyum. Sandıktan ne çıkarsa bahtımıza. Beşiktaş için kim kazanırsa hayırlı olsun. Seçim sandıkta kazanılan bir olaydır. Camiaya yakışır bir kongre yapılıyor. Kazanana da başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimi sürüyor! Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir yarışıyor
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