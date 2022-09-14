Beşiktaş’ta genç yıldızla sözleşme krizi patlak verdi! Serdar, Emirhan ve Rıdvan sonrası...

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 21 yaşındaki eldivene yönetimin 3 yıllık sözleşme önerdiği ancak henüz bir anlaşmanın çıkmadığı kaydedildi. İki kaleciden de verim alamayan Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Günok'un ise dönüş maçı henüz net değil.