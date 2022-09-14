Beşiktaş’ta genç yıldızla sözleşme krizi patlak verdi! Serdar, Emirhan ve Rıdvan sonrası...

Süper Lig'de 6. hafta sonunda 13 puan toplayan Beşiktaş, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeni sezona, Premier Lig'den yaptığı transferlerle iddialı giren Kartal, son maçında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'TA KALE S.O.S VERİYOR
Bu sezonun ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ta kaleci sorunu da gündeme geldi. Kaleye isabet eden tek şutun gol olması, istatistiklere yansırken iki haftadır genç file bekçisi Emre Bilgin toplam 3 şutta 3 gol yedi.
EMRE FIRSATI KAÇIRDI
Sezona Ersin Destanoğlu ile başlayan teknik direktör Valerien İsmael, iki haftadır Emre Bilgin'i tercih ederken 18 yaşındaki kaleci, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesine gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamadı. Ankaragücü maçında da Başakşehir maçında da kurtarabileceği pozisyonlara geçit veren Emre, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendiremedi.
BEŞİKTAŞ'TA ERSİN DESTANOĞLU KRİZİ: 3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ
Ersin'deki düşüşün ise transfer döneminde Rıdvan, Emirhan, Serdar gibi Avrupa hayalini gerçekleştirememesi ve sözleşme konusundan kaynaklı olduğu belirtiliyor.
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 21 yaşındaki eldivene yönetimin 3 yıllık sözleşme önerdiği ancak henüz bir anlaşmanın çıkmadığı kaydedildi. İki kaleciden de verim alamayan Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Günok'un ise dönüş maçı henüz net değil.
ATILAN 13 ŞUTTAN 8'I AĞLARDA
Bu sezon Beşiktaş kalesine toplamda 13 isabetli şut geldi… Siyahbeyazlıların file bekçileri bu konuda büyük sorun yaşadı. Kara Kartal'ın kalesine gönderilen bu şutlardan 8'i filelerle buluştu.