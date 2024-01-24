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Giriş Tarihi: 24.1.2024

Beşiktaş’ta hayat yok!

Beşiktaş’ta hayat yok!

Dolmabahçe’deki karşılaşmada siyah-beyazlı ekip zaman zaman etkili gelse de rakip takımın kalecisi Magomedaliev’i ekarte edemedi. Konuk ekipte Yusuf Barasi 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Semih Kılıçsoy'un bir topu direkten dönerken 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı

MERT VE TAYFUR CEZALI
Beşiktaş'ta sarı kart gören kaleci Mert Günok ve Tayfur Bingöl, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

19 ŞUT SIFIR GOL
Beşiktaş, 90 dakika boyunca 19 şut denemesinde bulundu ancak bunların hiçbirisini golle sonuçlandıramadı. Adana Demirspor'un file bekçisi Shahruddin Magomedaliev, kalesine isabet eden 6 şutta siyahbeyazlı forvetlere geçit vermedi ve yüzde yüz başarı oranı ile oynadı




CENK YİNE KAYIP
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Cenk Tosun, dün akşam da etkisizdi. Yıldız futbolcu rakip kaleyi iki kez yokladı. Birinde gole çok yaklaşmasına rağmen kaleciyi geçemedi. Cenk, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 4'ü ligde olmak üzere 8 gol attı.

İKİSİ DE İSYANDA!
Rashica, 54. dakikada ceza sahası içinde Michut'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş penaltı itirazında bulundu ancak hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş ceza sahasında Svensson'un Nourani'ye müdahalesini paylaşarak "Yorumsuz" ifadesini kullandı.

'TRANSFERLER NEREDE ARAT'
Beşiktaş taraftarları karşılaşmanın son anlarında başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anları ve bitiş düdüğünün ardından 'Hasan Arat transfer nerede' şeklinde tempo tuttu. Tribünlerden futbolcular aleyhine de tezahüratlar yapıldı

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Beşiktaş’ta hayat yok!
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