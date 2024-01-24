Beşiktaş’ta hayat yok!

Semih Kılıçsoy'un bir topu direkten dönerken 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadıBeşiktaş'ta sarı kart gören kaleci Mert Günok ve Tayfur Bingöl, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş, 90 dakika boyunca 19 şut denemesinde bulundu ancak bunların hiçbirisini golle sonuçlandıramadı. Adana Demirspor'un file bekçisi Shahruddin Magomedaliev, kalesine isabet eden 6 şutta siyahbeyazlı forvetlere geçit vermedi ve yüzde yüz başarı oranı ile oynadıBu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Cenk Tosun, dün akşam da etkisizdi. Yıldız futbolcu rakip kaleyi iki kez yokladı. Birinde gole çok yaklaşmasına rağmen kaleciyi geçemedi. Cenk, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 4'ü ligde olmak üzere 8 gol attı.Rashica, 54. dakikada ceza sahası içinde Michut'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş penaltı itirazında bulundu ancak hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş ceza sahasında Svensson'un Nourani'ye müdahalesini paylaşarak "Yorumsuz" ifadesini kullandı.Beşiktaş taraftarları karşılaşmanın son anlarında başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anları ve bitiş düdüğünün ardından 'Hasan Arat transfer nerede' şeklinde tempo tuttu. Tribünlerden futbolcular aleyhine de tezahüratlar yapıldı