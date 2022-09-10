Beşiktaş’ta kontenjan kurbanı Atiba Hutchinson oldu

FIFA'LIK OLMAK İSTEMİYOR

Deneyimli oyuncuyla FIFA'lık olmak istemeyen Beşiktaş, Montero'nun ise teknik heyet tarafından kadro rotasyonunda değerlendirilecek olması nedeniyle Atiba Hutchinson'a yoğunlaştı. Sakatlığı nedeniyle en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacak olan ve sonrasında da 2022 Dünya Kupası'na gitmesi gündemde olan 39 yaşındaki emektar kaptanın durumunu değerlendiren yönetim, ligin ilk yarısında Kanadalı oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor.