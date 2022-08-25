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Giriş Tarihi: 25.8.2022 17:41

Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılan Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı

AA
Beşiktaş’ta sözleşmesi uzatılan Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor’a kiralandı

Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılan genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hangikredi Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yetişen 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesinin 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Orta sahada görev alan Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Hangikredi Ümraniyespor'a kiralandığı aktarıldı.

Kartal, Ümraniyespor'un Spor Toto 1. Lig'de olduğu 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da bu takımda kiralık olarak forma giymişti. Genç oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig maçında 121 dakika süre almıştı.

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Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılan Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı
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