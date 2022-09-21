Beşiktaş’ta tersine dünya! Gol beklentisi şaşkına çevirdi...

Siyah-beyazlılarda ilk 7 haftanın en tartışmalı konuları arasında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları vardı. İki kaleci de Beşiktaş'a çözüm olamadı ve yedikleri gollerle büyük eleştiri topladı. Kalesine isabet eden son 6 şut da gol olan siyahbeyazlılar, aslında maç başına kalesinde sadece 0.8 gol beklentisi gördü ve bu alanda ligin ilk sırasında yer aldı.