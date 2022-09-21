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Giriş Tarihi: 21.9.2022 09:37 Son Güncelleme: 21.9.2022 09:39

Beşiktaş'ta tersine dünya! Gol beklentisi şaşkına çevirdi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta tersine dünya! Gol beklentisi şaşkına çevirdi...

Son 6 isabetli şutta ağlarına 6 top giden Beşiktaş, şu ana kadar kalesinde maç başına sadece 0.8 gol beklentisi gördü. Buna karşılık her 90 dakikada ortalama 1.43 gol yiyerek herkesi şaşırttı. İşte tüm detaylar...

Siyah-beyazlılarda ilk 7 haftanın en tartışmalı konuları arasında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları vardı. İki kaleci de Beşiktaş'a çözüm olamadı ve yedikleri gollerle büyük eleştiri topladı. Kalesine isabet eden son 6 şut da gol olan siyahbeyazlılar, aslında maç başına kalesinde sadece 0.8 gol beklentisi gördü ve bu alanda ligin ilk sırasında yer aldı.

Rakiplerine çok az net pozisyon veren Kartal, tam tersi performansla maç başına 1.43 gol yedi. Bu da sorunun ne denli büyük olduğunu gösterdi. Milli araya 14 puanla 4. sırada giren siyah-beyazlılar, ağlarında toplamda 10 gol gördü. Beşiktaş'tan daha az gol yiyen takım sayısı yalnızca 7'de kaldı. Hücumda ise Kara Kartal'ın yükünün büyük bölümünü N'Koudou ve Masuaku'nun yer aldığı sol kenar çekiyor.

Beşiktaş atak tarafları noktasında %42 ile sol kanatta ilk sırada yer alırken sağ kanadı kullanımda %32 ile ligin 17. sırasında bulunuyor. Jackson Muleka golleriyle takıma katkı verse de pozisyon üretimi ve atak hazırlığı noktasında yeterli derecede etkili olamadı.

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Beşiktaş'ta tersine dünya! Gol beklentisi şaşkına çevirdi...
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