Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.8.2022 19:11 Son Güncelleme: 29.8.2022 19:17

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş’tan ayrılan Oğuzhan Özyakup’un yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor. 2012'de Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan'ın 10 yıllık Beşiktaş kariyeri sona erdi. 29 yaşındaki oyuncunun yeni rotası Hollanda oldu.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve Türkiye'den ayrılan 29 yaşındaki Oğuzyan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor. 2012 yılında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan, 10 yıllık Beşiktaş macerasını sonlandırmıştı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'U İSTEYEN TAKIM BELLİ OLDU

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri dönme yolunda. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibi Groningen ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, Groningen'in kadrosuna katmak istediği Oğuzhan Özyakup'un kendisine gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 ödemeleri 10 Bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar?
Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen olayında flaş gelişme! Gülşen tahliye edildi!
EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika: EYT nedir, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den tek formül açıklaması!
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen tahliye edildi
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'den Berat Albayrak'a yalı iftirası! Ahlaksız yalanı SABAH çürüttü! İşte gerçekler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA