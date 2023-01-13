Bonservisini alan gelsin!

Weghorst’un yerine acil forvet arayan siyah-beyazlılar, Aboubakar ile Boupendza’ya mesajı iletti: “Ancak bedelsiz transfer edebiliriz”
Beşiktaş, Weghorst'un ayrılığının ardından kolları sıvarken gündemde iki isim var: Aboubakar&Boupendza… İlk etapta Kamerunlu oyuncu için görüşmelere başlayan yönetim, futbolcunun menajeri Pini Zahavi'yeyarım sezon için 1 milyon Euro, 2023-24 ve2024-25 sezonları için 2.5 milyon Euro'lukteklifi iletti. Yıllık ücrette arada büyük farklar bulunmazken, öncelikle siyah-beyazlı eski oyuncunun kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Aboubakar iseayrılmak için yarım sezonluk ücreti olan 3milyon Euro'yu istiyor. Golcü futbolcu bugün kulübüyle bir kez daha masaya oturacak.
SAĞLIK RAPORLARI İNCELENDİ
Beşiktaş'ın B planı ise bir dönem Hatay forması da giyen Boupendza. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da oynayan ve Şenol Güneş'in onay verdiği 26 yaşındaki golcü, Kartal'ın teklifinesıcak baktı. Sakatlığı nedeniyle son 3 hafta forma giymeyen yıldız futbolcunun sağlık raporları incelendi ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak Ahmet NurÇebi ve kurmaylarının tek şartı var; oda bonservis bedeli ödenmeyecek.
SATRANÇ BAŞLADI!
KARTAL, Aboubakar ve Boupendza arasında temaslarını sürdürürken planları bozan haber Al-Shabab'tan geldi. Al Nassr'ın gözden çıkardığı Kamerunlu golcü için Riyad kulübü de devreye girdi. Al-Shabab'ın hedefi iseBoupendza ile yollarınıayırdıktansonra boşa çıkmasıhalindeAboubakar'ıbedelsiz olarakkadrosunakatmak.