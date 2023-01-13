Bonservisini alan gelsin!

Beşiktaş, Weghorst'un ayrılığının ardından kolları sıvarken gündemde iki isim var:İlk etapta Kamerunlu oyuncu için görüşmelere başlayan yönetim, futbolcunun menajeriYıllık ücrette arada büyük farklar bulunmazken, öncelikle siyah-beyazlı eski oyuncunun kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.Golcü futbolcu bugün kulübüyle bir kez daha masaya oturacak.Beşiktaş'ın B planı ise bir dönem Hatay forması da giyen Boupendza. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da oynayan ve Şenol Güneş'in onay verdiği 26 yaşındaki golcü,Sakatlığı nedeniyle son 3 hafta forma giymeyen yıldız futbolcunun sağlık raporları incelendi ve durumunun iyi olduğu belirtildi.KARTAL, Aboubakar ve Boupendza arasında temaslarını sürdürürken planları bozan habergeldi. Al Nassr'ın gözden çıkardığı Kamerunlu golcü için Riyad kulübü de devreye girdi.