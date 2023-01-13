Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Bonservisini alan gelsin!
Giriş Tarihi: 13.1.2023

Bonservisini alan gelsin!

Bonservisini alan gelsin!

Weghorst’un yerine acil forvet arayan siyah-beyazlılar, Aboubakar ile Boupendza’ya mesajı iletti: “Ancak bedelsiz transfer edebiliriz”

Beşiktaş, Weghorst'un ayrılığının ardından kolları sıvarken gündemde iki isim var: Aboubakar&Boupendza… İlk etapta Kamerunlu oyuncu için görüşmelere başlayan yönetim, futbolcunun menajeri Pini Zahavi'ye yarım sezon için 1 milyon Euro, 2023-24 ve 2024-25 sezonları için 2.5 milyon Euro'luk teklifi iletti. Yıllık ücrette arada büyük farklar bulunmazken, öncelikle siyah-beyazlı eski oyuncunun kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Aboubakar ise ayrılmak için yarım sezonluk ücreti olan 3 milyon Euro'yu istiyor. Golcü futbolcu bugün kulübüyle bir kez daha masaya oturacak.

SAĞLIK RAPORLARI İNCELENDİ
Beşiktaş'ın B planı ise bir dönem Hatay forması da giyen Boupendza. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da oynayan ve Şenol Güneş'in onay verdiği 26 yaşındaki golcü, Kartal'ın teklifine sıcak baktı. Sakatlığı nedeniyle son 3 hafta forma giymeyen yıldız futbolcunun sağlık raporları incelendi ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının tek şartı var; o da bonservis bedeli ödenmeyecek.

SATRANÇ BAŞLADI!
KARTAL, Aboubakar ve Boupendza arasında temaslarını sürdürürken planları bozan haber Al-Shabab'tan geldi. Al Nassr'ın gözden çıkardığı Kamerunlu golcü için Riyad kulübü de devreye girdi. Al-Shabab'ın hedefi ise Boupendza ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkması halinde Aboubakar'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
6'lı masanın medyadaki yandaşları da ümidi kesti; Çok sert ifadeler, ağır eleştiriler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şarkıcı Solmaz Çiros’a şok suçlama! Menajerini önce dolandırdı, sonra da...
İsveç'teki alçak eylemin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler: NATO üyelik süreci bu şartlarda zor
EYT'liye devlet garantili tazminat!
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
Müstehcenlik davasına gelen fenomen Merve Taşkın hakim karşısına çıktığı kıyafeti ile şaşırttı!
SON DAKİKA | İddianame tamamlandı! FETÖ'nün yeni şifreleri ortaya çıktı
Bay Kemal’in tek umudu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bonservisini alan gelsin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA