Bonucci çıkarması

Bu sezon savunmaya yaptığı takviyelere rağmen istenilen performansı veremeyen siyah-beyazlılarda devre arasında,Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün oynananTeknik ekibin radarına aldığı isim; Juventus'un yıldızı Leonardo Bonucci…Kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi 3 ezeli rakibin de formasını giyen Bonucci, mevkisinin en iyileri arasında gösteriliyor. Oyuncuya kariyeri boyunca 107 milyon Euro bonservis ödendi. 2018-19'da 35 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olan 35 yaşındaki yıldız bu sezon, Juventus'ta 15 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.