Böyle devam ederse gider

1- BEŞİKTAŞ, TEKNİK DİREKTÖRÜ SANTOS'U GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU? BU KONUDAKİ DUYUMLARINIZ NEDİR?
B
eşiktaş'ta hiç kimse Santos'un performansından memnun değil. Özellikle deplasmanlarda takımın pasif oyunu, topu rakibe bırakması, ofansif anlamdaki üretkensizlik yönetimin de memnuniyetsizliğine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde başkan Hasan Arat ve Samet Aybaba, kendisiyle görüştü. Fernando Santos'a şu 2 net mesaj verildi:
1- Hocam bu takım neden oynamıyor? Gidişattan memnun değiliz,
2- Düzelteceğine inanıyor musun ve nasıl düzelir?
Santos'tan aldıkları cevaplar tatmin edici olacak ki, hocanın gönderilmesiyle ilgili bir karar alınmadığı gibi, önümüzdeki süreçte destek verildi. Ama bu görüşme şu kapıyı açtı; hoca böyle devam edemez, ederse yeni sezonu göremez.
2- SAMET AYBABA'NIN, PORTEKİZLİ HOCA'YI VETO ETTİĞİ BUNARAĞMEN ARAT'IN GÖREVE GETİRDİĞİ İDDIALARI DOĞRU MU?
R
ıza Çalımbay'ın ayrıldığı, Serdar Topraktepe'nin vekaleten göreve baktığı dönemde, 10'un üzerinde yabancı hocayla görüşülürken Samet Aybaba'nın, başkanın da yer aldığı komiteye, "Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam ederiz. Sorunu kendi içimizde çözelim. Önümüzü gördükten sonra teknik direktörü netleştiririz"
dediği ancak yönetimin Santos'la anlaştığı belirtiliyor. Ayababa'nın direkt Santos karşıtlığı yoktu, sadece hoca konusuna bakış açısı farklıydı.
3- SİYAH-BEYAZLI KULÜPTE AHMET NUR ÇEBİ İLE HASAN ARAT ARASINDA BÜYÜK GERİLİM VAR. SİZCE KİM HAKLI, KİM HAKSIZ?
K
ulüp iletişiminde iki şey çok önemli;
1- Şeffaflık,
2- Doğru bilgilerin kamuoyuna etkili bir şekilde aktarılması.
Ancak Beşiktaş'ta son yıllarda özellikle mali konularda hep kapalı devre iletişim vardı. Demirören suçlanıyor ama bağımsız denetim şirketinin raporu açıklanmıyor. Fikret Orman ve dönemi için iddia ve ithamlar ortaya atılıyor. 102 milyon Euro'luk rakamlar telaffuz ediliyor ancak KPMG raporu açıklanmıyor. Ne divan ve ne denetlemeye rapor verilmeyip, "Dosya İçişleri Bakanlığı'nda" denilerek geçiştiriliyor.
Hasan Arat'ın, divan kurulunda yaptığı çıkış ve sergilediği tavır son 15-20 yılı sorgular nitelikte ancak son 20 yıldır süreçler gösterdi ki; söylemlerin, iddiaların, ithamların değil, raporların konuşulması lazım. Maalesef son yıllarda hiçbir başkanın konuları bütün yönleri ile ortaya çıkarmak gibi bir kaygısının olmadığını net olarak söyleyebilirim. Beşiktaş'ta ilginç bir gelenek oluştu. Görevdeki başkan, bir önceki başkanı ağır suçlamalar yaparak yoluna devam ediyor.
Beşiktaş'ın bu iç çatışma iklimini sorgulaması gerekiyor.