Böyle devam ederse gider

eşiktaş'ta hiç kimse Santos'un performansından memnun değil. Özellikle deplasmanlarda takımın pasif oyunu, topu rakibe bırakması, ofansif anlamdaki üretkensizlik yönetimin de memnuniyetsizliğine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde başkan Hasan Arat ve Samet Aybaba, kendisiyle görüştü. Fernando Santos'a şu 2 net mesaj verildi:Santos'tan aldıkları cevaplar tatmin edici olacak ki, hocanın gönderilmesiyle ilgili bir karar alınmadığı gibi, önümüzdeki süreçte destek verildi. Ama bu görüşme şu kapıyı açtı; hoca böyle devam edemez, ederse yeni sezonu göremez.ıza Çalımbay'ın ayrıldığı, Serdar Topraktepe'nin vekaleten göreve baktığı dönemde, 10'un üzerinde yabancı hocayla görüşülürken Samet Aybaba'nın, başkanın da yer aldığı komiteye,dediği ancak yönetimin Santos'la anlaştığı belirtiliyor. Ayababa'nın direkt Santos karşıtlığı yoktu, sadece hoca konusuna bakış açısı farklıydı.ulüp iletişiminde iki şey çok önemli;Ancak Beşiktaş'ta son yıllarda özellikle mali konularda hep kapalı devre iletişim vardı. Demirören suçlanıyor ama bağımsız denetim şirketinin raporu açıklanmıyor. Fikret Orman ve dönemi için iddia ve ithamlar ortaya atılıyor. 102 milyon Euro'luk rakamlar telaffuz ediliyor ancak KPMG raporu açıklanmıyor. Ne divan ve ne denetlemeye rapor verilmeyip,Hasan Arat'ın, divan kurulunda yaptığı çıkış ve sergilediği tavır son 15-20 yılı sorgular nitelikte ancak son 20 yıldır süreçler gösterdi ki; söylemlerin, iddiaların, ithamların değil, raporların konuşulması lazım. Maalesef son yıllarda hiçbir başkanın konuları bütün yönleri ile ortaya çıkarmak gibi bir kaygısının olmadığını net olarak söyleyebilirim.Beşiktaş'ın bu iç çatışma iklimini sorgulaması gerekiyor.