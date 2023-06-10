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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Böylesi görülmedi!

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Böylesi görülmedi!

Beşiktaşlı yönetici Seyit Ateş, kulübün Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar’ın, Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi için başvuruda bulundu

Beşiktaş'ta spor dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı… Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın gizlice ses kaydını alması ve kendisine hakaret etmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na dilekçe verdi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:



"3 Aralık'ta yapılan divan toplantısında Ahmet Akpınar söz alarak, "Bir yönetim kurulu üyesinin 'Ben bir arkadaşımı bulacağım, Tevfik Yamantürk'ü şikâyet edeceğiz, ihraç edersin' diyerek şahsımı ima etmiştir. Böyle bir konuşma yapmadığımı söyleyince elindeki telefonu göstermiş ve ses kaydım olduğunu belirtmiştir. 'Böyle bir konuşmam varsa kafama sıkarım' sözlerim üzerine, 'Sende kafa yok ki sıkasın" cevabını vererek şahsıma yüzlerce kişinin huzurunda hakarette bulunmuştur."

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Böylesi görülmedi!
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