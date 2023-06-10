Böylesi görülmedi!

Beşiktaşlı yönetici Seyit Ateş, kulübün Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar’ın, Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi için başvuruda bulundu
Beşiktaş'ta spor dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı… Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın gizlice ses kaydını alması ve kendisine hakaret etmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na dilekçe verdi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
"3 Aralık'ta yapılan divan toplantısında Ahmet Akpınar söz alarak, "Biryönetim kuruluüyesinin'Ben bir arkadaşımıbulacağım,TevfikYamantürk'ü şikâyet edeceğiz,ihraç edersin' diyerek şahsımı ima etmiştir. Böyle bir konuşma yapmadığımı söyleyince elindeki telefonu göstermiş ve ses kaydım olduğunu belirtmiştir. 'Böyle birkonuşmam varsa kafamasıkarım' sözlerim üzerine, 'Sende kafa yok kisıkasın" cevabını vererek şahsıma yüzlerce kişinin huzurunda hakarette bulunmuştur."