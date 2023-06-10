Böylesi görülmedi!

Beşiktaş'ta spor dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı… Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın gizlice ses kaydını alması ve kendisine hakaret etmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na dilekçe verdi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:"3 Aralık'ta yapılan divan toplantısında Ahmet Akpınar söz alarak,diyerek şahsımı ima etmiştir. Böyle bir konuşma yapmadığımı söyleyince elindeki telefonu göstermiş ve ses kaydım olduğunu belirtmiştir.sözlerim üzerine,cevabını vererek şahsıma yüzlerce kişinin huzurunda hakarette bulunmuştur."