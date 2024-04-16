Böylesi görülmedi!

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy dışındaki 3 forveti aylardır gol atamıyor. Sezona büyük umutlarla giren ancak hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren siyahbeyazlı takımda son olarak görev yapan teknik direktörKartal'da Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Jackson Muleka uzun süredir gol hasreti çekiyor.Bir süre kadro dışı kalan ve Santos ile geri dönüş yapan32 yaşındaki futbolcu, 11 lig maçını boş geçerken gol atamayalı 6 aydan fazla oldu. JacksonArdından oynadığı 16 lig karşılaşmasında tabelaya gol yazamazken asist dahi yapamadı. Cenk Tosun ise son golünü 25 Şubat 2024'te İstanbul'a kaydetti. Sözleşmesinin son yılına giren