Boyu 1.90 ama ağır stoper değil

Beşiktaş'ın, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Joe Worrall'ı, Nottingham News Genel Yayın Yönetmeni Lee Clarke'A anlattı. İşte Clarke'ın Worrall değerlendirmesi: "İki taraf için de iyi bir transfer. Nottingham'da yeni teknik direktör Nuno Espirito ile yıldızı bir türlü barışmadı. Ligde tercih edilmedi, sadece kupada forma giyebildi. Takımdaki yerini, yeni transferlerden Murillo Santiago'ya kaptırdı."Worrall, çalışkanlığı ve enerjisiyle fark yaratır.Nottingham'da zaman zaman topla çıkışları oluyordu. Ancak Beşiktaş gibi çılgın bir taraftarı olan kulübün atmosferine alışık değil. Baskı anlamında bu onun için sorun olabilir. Daha gençken iki kez kiralık olarak başka takımlara verildi ancak şimdi 27 yaşında, kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor."utboldaki gerilim son günlerde doruk noktasına ulaşırken, dün 4 büyük kulübün de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bunun en büyük örneğiydi.hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 38. maddeden PFDK'ya verildi.kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36. maddeden sevk edildi.hem kulüp sosyal medya hesabındaki açıklamalar hem de Beşiktaş maçı sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalarından disipline gönderildi.Trabzonspor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.