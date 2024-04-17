Bu takım çürümüş!

Beşiktaş'ın dünkü idmanını izleyen futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takıma '6 antrenör değiştirdiniz, helal olsun, sizi tebrik ediyorum'
dediğini söyleyen Aybaba, şöyle devam etti: "Bizim saha içi kaliteyi artırmamız lazım. Kabul etmeliyiz ki, yeniden yapılanmanın içerisindeyiz."
YALÇIN'LA GÖRÜŞMEK ETİK DEĞİL
"Elimizde çürümüş bir takım var. Rakiplerimizin kadro yapılanmalarını görüyorsunuz. Sahaya giren ve çıkan oyunculara bakın. Biz bu durumun çok gerisinde kaldık. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Birçok hocayla görüştük. Takımın durumundan dolayı yeterli geri dönüşü alamadık. Sergen Yalçın'la görüşmedik, çünkü takım çalıştırıyor. Böyle bir şey etik olmaz.
Yeni teknik direktörün yerli ya da yabancı olması değil, sistemimize uyum sağlaması önemli."
YAKIŞANI GÖREVE GETİRECEĞİZ
Feyyaz Uçar ise, "Görüştüğümüz teknik direktörler arasında sezon arasında gelmek istemeyen, kadroyu görüp teklifi kabul etmeyen, puan tablosuna bakıp bizi geri çeviren oldu
. Biz Beşiktaş'a
yakışacak hocayı
belirleyeceğiz ve kendisiyle
anlaşma yapacağız.
Sezon başında takımın
başında olacağından
kendisine bir şeyler vadeedebileceğiz,
bütçe verebileceğiz.
Dolayısıyla
işler çok daha rahat olacak"
diye konuştu.