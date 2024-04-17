Bu takım çürümüş!

Beşiktaş'ın dünkü idmanını izleyen futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımadediğini söyleyen Aybaba, şöyle devam etti: "Bizim saha içi kaliteyi artırmamız lazım. Kabul etmeliyiz ki, yeniden yapılanmanın içerisindeyiz.""Elimizde çürümüş bir takım var. Rakiplerimizin kadro yapılanmalarını görüyorsunuz. Sahaya giren ve çıkan oyunculara bakın. Biz bu durumun çok gerisinde kaldık. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Birçok hocayla görüştük. Takımın durumundan dolayı yeterli geri dönüşü alamadık.Yeni teknik direktörün yerli ya da yabancı olması değil, sistemimize uyum sağlaması önemli."Feyyaz Uçar ise, ". Biz Beşiktaş'ayakışacak hocayıbelirleyeceğiz ve kendisiyleanlaşma yapacağız.Sezon başında takımınbaşında olacağındankendisine bir şeyler vadeedebileceğiz,bütçe verebileceğiz.Dolayısıylaişler çok daha rahat olacak"diye konuştu.