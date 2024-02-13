‘Burak Yılmaz çok büyük hoca olacak’

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, beraberliğe sevinmediklerini söyledi. İyi top oynadıklarını vurgulayan Çamlı, "Bu maçta herhalde hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti.ifadelerini kullandı. Kayserispor'da 3 maçta 3 beraberlik alan teknik direktör Burak Yılmaz ile ilgili de şöyle konuştu: "Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor, sonra da koşuyor.Burak Yılmaz buradan çok büyük bir hoca olarak dönecek. Kendisine güvenimiz tam."