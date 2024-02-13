‘Burak Yılmaz çok büyük hoca olacak’

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, beraberliğe sevinmediklerini söyledi. İyi top oynadıklarını vurgulayan Çamlı, "Bu maçta herhalde hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti. Bazı taraftarlar Onur'a tepki gösterdi ama bizim için kıymetlidir. Giderken kulübe para kazandırmıştır"
ifadelerini kullandı. Kayserispor'da 3 maçta 3 beraberlik alan teknik direktör Burak Yılmaz ile ilgili de şöyle konuştu: "Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor, sonra da koşuyor. Burak hoca da müsaade edin önce yenilmesin, sonra yenmeye, ardından da en tepelere koşmaya başlar.
Burak Yılmaz buradan çok büyük bir hoca olarak dönecek. Kendisine güvenimiz tam."