Çebi: Kasa kolaylığı sağlamanızı umuyoruz!

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu'ndadiyen Başkan Hasan Arat'a, selefi Ahmet Nur Çebi'den cevap geldi. Çebi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüpraş'ın ödemelerinden hiçbir bedel, eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir.Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı, şu anki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır.Göreve geldiğim anda geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve hiçbir borç bırakılmamıştır.