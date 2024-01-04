Çebi: Kasa kolaylığı sağlamanızı umuyoruz!

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu'nda "Stat sponsorlukanlaşması karşılığıTüpraş'tan tahsil edilen bedellerile eski yöneticilerin kulüptenalacaklarının ödendiğinidüşünüyoruz" diyen Başkan Hasan Arat'a, selefi Ahmet Nur Çebi'den cevap geldi. Çebi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüpraş'ın ödemelerinden hiçbir bedel, eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir. Tüpraş ödemelerinin 2/3'übanka kredisine, 1/3'ü de yeniyönetimin kullanabileceği şekildekasada bırakılmıştır. Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı, şu anki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır. Beşiktaş'ta görev yapanbaşkan ve yöneticileringörev ve sorumluluklarındandoğan bu uygulamayaihtiyaç olduğunda,bu yolla destekvermeleri gerekir. Göreve geldiğim anda geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve hiçbir borç bırakılmamıştır. Ayrıca, TFFtarafından yöneticilerimizinve şahsımın yapmışolduğu gibi kulübün hakkınıkorumak amaçlı açıklamalardandolayı verilenfahiş cezalar yöneticiler tarafındanödenmiştir."