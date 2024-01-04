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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Çebi: Kasa kolaylığı sağlamanızı umuyoruz!

Çebi: Kasa kolaylığı sağlamanızı umuyoruz!
Beşiktaş Olağan Divan Kurulu'nda "Stat sponsorluk anlaşması karşılığı Tüpraş'tan tahsil edilen bedeller ile eski yöneticilerin kulüpten alacaklarının ödendiğini düşünüyoruz" diyen Başkan Hasan Arat'a, selefi Ahmet Nur Çebi'den cevap geldi. Çebi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüpraş'ın ödemelerinden hiçbir bedel, eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir. Tüpraş ödemelerinin 2/3'ü banka kredisine, 1/3'ü de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır. Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı, şu anki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır. Beşiktaş'ta görev yapan başkan ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarından doğan bu uygulamaya ihtiyaç olduğunda, bu yolla destek vermeleri gerekir. Göreve geldiğim anda geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve hiçbir borç bırakılmamıştır. Ayrıca, TFF tarafından yöneticilerimizin ve şahsımın yapmış olduğu gibi kulübün hakkını korumak amaçlı açıklamalardan dolayı verilen fahiş cezalar yöneticiler tarafından ödenmiştir."

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Çebi: Kasa kolaylığı sağlamanızı umuyoruz!
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