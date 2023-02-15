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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Cenk, minik Cavit’in hayalini gerçekleştirdi

Cenk, minik Cavit’in hayalini gerçekleştirdi

Beşiktaş’ın milli oyuncusu, enkazdan çıkarılan Cavit’e verdiği sözü tuttu. Antalya’ya giderek imzalı formasını takdim eden tecrübeli yıldız, depremzedeye moral oldu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve daha önce telefonda görüştüğü depremzede çocuk Cavit'i hastanede ziyaret etti. Antalya'da tedavi altına alınan Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, daha önce "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim" paylaşımında bulunmuştu. Cenk ve eşi Ece Tosun, Antalya'ya giderek hastanede tedavi gören minik Cavit'e verdiği sözü tuttu. Bu ziyareti, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafla paylaşan Beşiktaş'ın milli oyuncusu, "Cavit kardeşimle buluştuk" notunu düşüp imzalı formasını hediye etti.

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Cenk, minik Cavit’in hayalini gerçekleştirdi
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