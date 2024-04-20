Çürük olan Santosmuş!

Kartal, salı günü yine aynı rakibiyle oynayacağı kupa mücadelesi öncesi moral bulduSÜPER Lig'deki en son golünü 12 Kasım 2023 tarihinde 1-0 kazanılan Başakşehir maçında kaydeden Muleka, 159 gün aradan sonra ağları sarstı. Toplamda 3 gole ulaşan Demokratik Kongolu futbolcu, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde de 2'şer kez fileleri havalandırdı.Beşiktaş, son üç maçında şut açısından benzer bir tablo sergiledi. Dün akşam 17 şut çekip, iki isabet sağlayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir (1-1) karşılaşmasında 19'a 1, Samsunspor mücadelesinde ise 17'ye 1 isabetle oynamıştı.Muçi, iyi ve kaliteli bir takım olduklarını belirtirken, "Kolay gol yeme sıkıntısı yaşıyorduk, bu maçta yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Bu standardı korumamız gerekiyor" diye konuştu.Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde Ankaragücü'ne attığı 200. gol Ernest Muçi'den geldi. 23 yaşındaki Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla bulduğu üç golün ikisini ceza sahası dışından kaydetti.Siyahbeyazlıların İngiliz savunmacısı Worrall , Beşiktaş'taki performansını, "Bu konu benim İçin bisiklet sürmeye benziyor. Ben kendimi mümkün olduğunca korumaya, zinde olmaya çalışıyorum" şeklinde yorumladı. Worrall şöyle devam etti: "Ön alan baskımız netti. 2-0 kazandık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi."BEŞİKTAŞ'TAsarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli sağ bek, siyah-beyazlıların önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.UMUT Meraş, dün doğum yapmak üzerine olan eşinin yanına gitti. Masuaku ve Zaynutdinov'un sakatlıkları nedeniyle sol bekte sol uyluk üst bölgesinde problem olan Emrecan Terzi ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak sakatlanınca yerini 44. dakikada Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.