Değişim kartal’a iyi geliyor!

Beşiktaş'ta bu sezon kötü gidişat sonrası teknik adamlık koltuğunda sürekli devir daim oldu. Siyah-beyazlılar, bu değişikliklerin yaşandığı ilk maçların tamamını kazandı.Ardından göreve gelen Rıza Çalımbay ise Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Serdar Topraktepe de önceki sorumluluğunda Hatayspor engelini 2-1'lik skorla geçti. Fernando Santos'un ilk sınavında ise 3-0'lık Karagümrük galibiyeti geldi.Böylelikle Beşiktaş'ta koltuğun el değiştirdiği 5 maçta da galibiyet geldi.Karagümrük altyapısında başlayan ve sonrasında Beşiktaş'a transfer olan Serdar Topraktepe, sol kanatta görev yaparken Valencia'ya 25 metreden attığı golle hafızalara kazındı. Oktay Derelioğlu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 1999 yılında Beşiktaş'tan ayrıldı ve Kocaelispor'a transfer oldu. 2002-2003 sezonunda tekrar siyahbeyazlı takıma dönerek 100. yıl kadrosunda yer aldı. Ardından Bursaspor, Kocaeli ve Körfez FK formalarını giydi. Beşiktaş U19 ve Rezerv Takımlarını çalıştırdı. Siyah-beyazlı ekibin yanı sıra, Adanaspor ve Dikilitaş'ta yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çıktığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.