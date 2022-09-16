Değişim zamanı

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Giriş Tarihi: 16.9.2022

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OGÜN ŞAHİNOĞLU
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Emre, Necip, Berkay ile N’Koudou ya da Muleka kulübede oturacak. Yerlerine Ersin, Tayyip Talha, Josef de Souza ve Redmond oynayacak

Beşiktaş'ta, kazanılan A.Gücü ve kaybedilen M.Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu. Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor karşılaşmasında Emre Bilgin, Necip Uysal ve Berkay Vardır'ı yedek soyundurmayı planlıyor. Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak. Kevin N'Koudou ile Jackson Muleka'dan birini kulübeye çekecek olan Fransız çalıştırıcı, yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek. Kaleye Ersin Destanoğlu'nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoperde Tayyip Talha, ön liberoda ise Josef de Souza'nın yer alması bekleniyor. Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacaklar.


FATİH DOĞAN - BİR GÖRÜŞ -
Josef de Souza gelir dertler biter
BU oyun sisteminin en önemli oyuncularından bir tanesi Josef De Souza. Beşiktaş'ın orta alanı rakip orta saha karşısında dirençsiz kalınca, Valerien İsmael pozisyon üretmek için şişirme toplarla sonuca gitmeye çalıştı ama bunda başarılı olamadı. Eğer bir takımda Josef varsa ve hazır durumduysa kadroya yazılır, yazılmalıdır. Başakşehir maçında hata yapan Necip, Emre Bilgin ya da Muleka pek tabii değiştirilebilir. Berkay, Gedson, Salih üçlüsü her rakiple sorun yaşayabilir. Josef'in gelişiyle birlikte birçok futbolcu rahatlayacak ve Beşiktaş o gösterişli futboluna geri dönecektir. Her şeyden önemlisi İsmael, en küçük sıkıntıda 'topu rakibe ver, pres yap, hatalardan gol bul' ya da 'uzun şişirme toplarla sonuca git' tarzında eski alışkanlıklara dönmemelidir.

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