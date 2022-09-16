Değişim zamanı

eşiktaş'ta, kazanılan A.Gücü ve kaybedilen M.Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu. Teknik direktör. Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak.'dan birini kulübeye çekecek olan Fransız çalıştırıcı, yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek. Kaleye Ersin Destanoğlu'nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoperde Tayyip Talha, ön liberoda ise Josef de Souza'nın yer alması bekleniyor.Josef de Souza gelir dertler biteroyun sisteminin en önemli oyuncularından bir tanesi Josef De Souza. Beşiktaş'ın orta alanı rakip orta saha karşısında dirençsiz kalınca, Valerien İsmael pozisyon üretmek için şişirme toplarla sonuca gitmeye çalıştı ama bunda başarılı olamadı. Eğer bir takımda Josef varsa ve hazır durumduysa kadroya yazılır, yazılmalıdır. Başakşehir maçında hata yapan Necip, Emre Bilgin ya da Muleka pek tabii değiştirilebilir.Josef'in gelişiyle birlikte birçok futbolcu rahatlayacak ve Beşiktaş o gösterişli futboluna geri dönecektir. Her şeyden önemlisi İsmael, en küçük sıkıntıda 'topu rakibe ver, pres yap, hatalardan gol bul' ya da 'uzun şişirme toplarla sonuca git' tarzında eski alışkanlıklara dönmemelidir.