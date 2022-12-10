Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Dele Alli coşar Masuaku uçarsa transfere  gerek kalmaz
Giriş Tarihi: 10.12.2022

Dele Alli coşar Masuaku uçarsa transfere  gerek kalmaz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dele Alli coşar Masuaku uçarsa transfere  gerek kalmaz

Hocanın 3-4 takviye fikri vardı. Tekrar oturup konuştuk. 14 yabancıya sahibim, kimi göndereyim? Ara dönemde futbolcu bulmak büyük bir sıkıntı 6 maçı bir oynayalım, gerisine bakarız. Belki şüphe duyulan Dele Alli acayip performans sergileyecek, Masuaku da dizindeki sakatlık problemini aşacak Caner Erkin için şu an bir şey söyleyemem. Dünya Kupası arasından sonra görmemiz lazım. 12 Ocak'a kadar vakit var sonuçta

Antalya'da basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer için önlerinde zaman olduğunu söyledi. Çebi, "Hocanın kendi fikri vardı, 3-4 takviye. Tekrar konuştuk ayrıntılı bir şekilde. Benim 14 yabancım var, kimi göndereyim? 6 maçı bir oynayalım bakalım. Belki şüphe ile bakılan Dele Alli uçacak, acayip bir performans sergileyecek, Masuaku dizindeki problemi yüzde yüz aşıp coşacak. Olmazsa çaresine bakarız. Caner için bir şey söyleyemem. Aradan sonrasını görmemiz lazım. 12 Ocak'a kadar vakit var sonuçta" ifadelerini kullandı.

DEĞİRMENİN SUYU SIR, SÖYLEMEM
Başkan Çebi, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz durumu aşmanın yolları belli. Bu sıkıntılı durum içerisinde personel ve sporcularımıza bir kuruş borcumuz yok. 'Bunu nasıl yapıyorsunuz, değirmenin suyu nereden geliyor?' derseniz de sır söyleyemem. Sportif A.Ş.'de sayıyı artırmak istiyoruz. İnsanlar geliyor, kulübe katkı vermek istiyor. Beşiktaş'a para vermek isteyene de ben 'Yok' demem zaten."




BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ ACIMASIZ
Başkanlığı döneminde 300 milyon TL zararın söz konusu olduğunu dile getiren Çebi, "Pandemi yaşanmasaydı, yan sahada koşan futbolculardan kurtulabilseydik, Beşiktaş'ın 3 milyar eksik borcu olurdu. 1 milyar faiz ödeyen bir kulübün hâlâ borçlarını çevirebilmesini ben başarı olarak görüyorum" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın yabancı kontenjanı ve hakemler konusunda yaptığı açıklamaları için 'Acımasız olmuş' yorumunu yapan Çebi, yıldız futbolcunun, 'Türkler forma bulamaz' sözlerini doğru bulmadığını vurguladı.

6 AY ÖNCE SEÇİME NEDEN GİRMEDİN?
Beşiktaş Başkanı, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'le ilgili de "5-6 ay önce seçim vardı. O gün girmeyenler ne sebeple seçim havası yaratmak istiyor anlamıyorum. Kimin ne yaptığını, ne konuştuğunu biliyorum. Taraftar üzerinden yönetimi düşürmeye çalışmak doğru değil" dedi.

N'KOUDOU EN GEÇ HAZIRANDA YOLCU
Beşiktaş'ta 4 yıl önce Tottenham'dan transfer edilen ancak maliyetiyle performansı örtüşmeyen N'Koudou ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Yıldız futbolcuya, devre arasında teklif gelmesi halinde bu durum değerlendirilecek ve yerine takviye yapılacak kadar bir gelir elde edilmesi halinde gidişine onay verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı için karar ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
Son dakika: 336 milletvekilinden imza! Başörtüsü için anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu...
Nefes kesen maçta Arjantin turladı! Hollanda'da büyük yıkım...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Yunanistan'a çok net uyarı: Tarihten ders alsınlar
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Dele Alli coşar Masuaku uçarsa transfere  gerek kalmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA