Dele Alli coşar Masuaku uçarsa transfere  gerek kalmaz

Antalya'da basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer için önlerinde zaman olduğunu söyledi. Çebi, "Hocanın kendi fikri vardı, 3-4 takviye. Tekrar konuştuk ayrıntılı bir şekilde. Benim 14 yabancım var, kimi göndereyim? 6 maçı bir oynayalım bakalım. Belki şüphe ile bakılan Dele Alli uçacak, acayip bir performans sergileyecek, Masuaku dizindeki problemi yüzde yüz aşıp coşacak. Olmazsa çaresine bakarız." ifadelerini kullandı.Başkan Çebi, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz durumu aşmanın yolları belli. Bu sıkıntılı durum içerisinde personel ve sporcularımıza bir kuruş borcumuz yok. 'Bunu nasıl yapıyorsunuz, değirmenin suyu nereden geliyor?' derseniz de sır söyleyemem. Sportif A.Ş.'de sayıyı artırmak istiyoruz. İnsanlar geliyor, kulübe katkı vermek istiyor. Beşiktaş'a para vermek isteyene de bendemem zaten."Başkanlığı döneminde 300 milyon TL zararın söz konusu olduğunu dile getiren Çebi, "1 milyar faiz ödeyen bir kulübün hâlâ borçlarını çevirebilmesini ben başarı olarak görüyorum" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın yabancı kontenjanı ve hakemler konusunda yaptığı açıklamaları için 'Acımasız olmuş' yorumunu yapan Çebi, yıldız futbolcunun,sözlerini doğru bulmadığını vurguladı.Beşiktaş Başkanı, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'le ilgili de "5-6 ay önce seçim vardı.Kimin ne yaptığını, ne konuştuğunu biliyorum. Taraftar üzerinden yönetimi düşürmeye çalışmak doğru değil" dedi.Beşiktaş'ta 4 yıl önce Tottenham'dan transfer edilen ancak maliyetiyle performansı örtüşmeyen N'Koudou ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Yıldız futbolcuya, devre arasında teklif gelmesi halinde bu durum değerlendirilecek ve yerine takviye yapılacak kadar bir gelir elde edilmesi halinde gidişine onay verilecek.