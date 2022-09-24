Dele Alli'den flaş Ankaragücü yorumu! "Souza'nın yerinde ben olsaydım"

"BURASI HARİKA BİR FIRSAT"

Genç bir oyuncu olduğunuz zaman beklentiler çok fazla olmuyor. Gol atmaya başlıyorsunuz, iyi performans gösteriyorsunuz ve göz önüne çıkıyorsunuz. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyun. Ben de birkaç zor yıl geçirdim. Oynamadığım dönemler oldu. Oynamayan oyuncuların performansı aşağı düşebilir. Çok yukarılarda olduğunuzda bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu net şekilde öğreniyorum. Burası harika bir fırsat. Menajerlerimle konuştuğumda bu fırsatı değerlendirme adına heyecanlandım. Zor bir lig. Tutkumla elimden geleni yapacağım. Takım olarak keyfini çıkaracağız. Düşüşlere izin vermeyeceğiz. Hem bireysel hem de takım olarak iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

"HERKES F.BAHÇE DERBİSİNİ SORUYOR"

İngiltere'de çok fazla derbi oynadım. Buradaki derbi çok daha farklı. Çok heyecanlıyım. Otelde, gittiğim her yerde bana derbiyi soruyor. Derbinin bir parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor.