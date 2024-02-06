Devler sıraya girdi!

Beşiktaş'ın bu sezon futbol sahnesine çıkardığı genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında da iki golü ile zaferi getiren isim oldu. 18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'a da göz kırparken, Avrupa'nın dev ekiplerinin de takibinde.Genç forvet bu sezon takımı ile toplamda 19 maça çıkarken, 8 golü ve 1 asisti ile ortalama olarak her 103 dakikada bir skor katkısı verdi.SİYAH-BEYAZLI ekip, ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen profil ararken, Renato Sanches arka sıraya düştü. Porto'nun 27 yaşındaki orta sahası Marko Grujic ise Renato'nun önünde yer alıyor. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmede "Kiralamaya hazırız" yanıtı aldı. Oyuncunun yıllık 2.1 milyon Euro'luk ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda görüşmeler devam ediyor. Hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilmesi nedeniyle Grujic'e Fernando Santos'tan da onay çıktı.