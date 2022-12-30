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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Direkt oynayan da takımdan gidebilir

Direkt oynayan da takımdan gidebilir

Şenol Güneş, transfer konusunda flaş açıklamalarda bulunurken “Sahaya çıkan futbolcuyla sorunum olmaz, kenarda kalanı da değerlendiririz” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftar-oyuncu bütünleşmesinin kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Deneyimli hoca, "Adana Demirspor maçında bunu gördük. Lig yarışında gücümüz, umudumuz ve inancımız var. Ancak bu futbolun üzerine koymalı, pas yüzdemizi artırmalı ve top kayıplarımızı azaltmalıyız" diye konuştu. Güneş, transferle ilgili soruya da "Her mevkiye oyuncu bakılıyor. Takımda oynayan da kulübe de kalan da gidebilir. Sahaya çıkan oyuncuyla sorunum olmaz. Kenarda kalanı da değerlendiririm" cevabını verdi. Güneş, hakem konusuda ise şunları söyledi: "Bağırmak doğru değil, sakin kalıyorum. Ama Josef'in kart gördüğünü pozisyonun 10-15 tanesi rakipte oldu, kart gösterilmedi. Kararlarda istikrar sağlanamazsa kaos yaşanır."

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Direkt oynayan da takımdan gidebilir
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