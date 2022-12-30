Direkt oynayan da takımdan gidebilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftar-oyuncu bütünleşmesinin kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Deneyimli hoca, "Adana Demirspor maçında bunu gördük.Ancak bu futbolun üzerine koymalı, pas yüzdemizi artırmalı ve top kayıplarımızı azaltmalıyız" diye konuştu. Güneş, transferle ilgili soruya da "Her mevkiye oyuncu bakılıyor. Takımda oynayan da kulübe de kalan da gidebilir. Sahaya çıkan oyuncuyla sorunum olmaz. Kenarda kalanı da değerlendiririm" cevabını verdi. Güneş, hakem konusuda ise şunları söyledi: "Bağırmak doğru değil, sakin kalıyorum.Kararlarda istikrar sağlanamazsa kaos yaşanır."