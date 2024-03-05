Dolmabahçe’de yemek bilmecesi

futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, derbiden sonra yaptığı açıklamada,Ancak kurumsal olarak G.Saray'ın yaptığı paylaşım, çok talihsizdi ve bizi çok üzdü" ifadelerini kullanmıştı. Ancak ezeli rakiplerin yöneticilerinin, birlikte dostluk yemeği yemediği kaydedildi. Beşiktaş yönetimi, karşılama öncesi maça gelecek sarı-kırmızılı yetkilileri stadın içindeki White Pepper by Divan'da ağırlamak istediklerini söyleyip isim talep ederken,Fakat cuma günü siyahbeyazlılar, G.Saray'ı arayıpmesajını iletti. Bu gelişme üzerine G.Saray, başka bir plana geçerek Vadi İstanbul'da yer alan Kaşıbeyaz'da yemek yedikten sonra Tüpraş Stadı'nın yolunu tutup tribündeki yerini aldı. G.Saraylı yöneticilerin, "Keşke Feyyaz Uçar yanlış bilgi vermeseydi" dedikleri öğrenildi.