Dortmund kafayı taktı

Siyah-beyazlılarda aralık ayında başlayan Semih Kılıçsoy furyası artarak devam ediyor. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldız adayını, radara alan birçok Avrupa devi bulunuyor. Özellikle İstanbulspor maçında Semih'i tribünden izlettiren Dortmund'un ısrarlı olduğu öğrenildi.Ayrıca Leipzig ve Frankfurt'un yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Arsenal, Tottenham ile İtalya'dan Juventus'un takip ettiği devler sezon sonunu bekliyor. Siyahbeyazlıların şu an için tekliflere kapalı olduğu genç santrforun 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmayı istediği öğrenildi.BEŞIKTAŞ'IN İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart sınırında bulunan Gedson ve Zaynutdinov, gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.30 yaşındaki orta saha, sakatlıktan dönmesinin ardından son iki maça da oyuna sonradan girmişti. Fiziksel olarak kendisini toparlamaya devam eden Salih'in derbiye kadar tam anlamıyla hazır olacağı ifade edildi