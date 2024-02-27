Dortmund kafayı taktı

Siyah-beyazlılarda aralık ayında başlayan Semih Kılıçsoy furyası artarak devam ediyor. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldız adayını, radara alan birçok Avrupa devi bulunuyor. Özellikle İstanbulspor maçında Semih'i tribünden izlettiren Dortmund'un ısrarlı olduğu öğrenildi. Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlüğündeki Alman ekibi, sezon sonuna kadar tüm maçları takip edecek.
Ayrıca Leipzig ve Frankfurt'un yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Arsenal, Tottenham ile İtalya'dan Juventus'un takip ettiği devler sezon sonunu bekliyor. Siyahbeyazlıların şu an için tekliflere kapalı olduğu genç santrforun 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmayı istediği öğrenildi. Ancak Avrupa devlerinin yarışa girip mayısta Beşiktaş'ın kapısını çalacakları kaydedildi.
DERBİDE FORMA SALİH UÇAN'IN
BEŞIKTAŞ'IN İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart sınırında bulunan Gedson ve Zaynutdinov, gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. Gedson'un yokluğunda G.Saray derbisinde Al-Musrati'nin partneri Salih Uçan olacak.
30 yaşındaki orta saha, sakatlıktan dönmesinin ardından son iki maça da oyuna sonradan girmişti. Fiziksel olarak kendisini toparlamaya devam eden Salih'in derbiye kadar tam anlamıyla hazır olacağı ifade edildi