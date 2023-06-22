Dursun Özbek ne ekerse onu biçer

“Sen beni sevmeyeceksin ama ben seni seveceğim! Böyle bir şey yok. ‘6 puanı verdim ne olacak?’ derseniz sizi üzecek cümlelere muhatap olursunuz. Diğer camiaları üzdüğünüz zaman gereken cevabı alırsınız.”
Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması ve yeni sezon forma tanıtımı nedeniyle yapılan basın toplantısında Galatasaray ve TFF'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Dursun Özbek'in 'Birbirimizi rencide etmeyelim' sözü için ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Çebi, "Bunu tek taraflı isteyemezsiniz.Bu ilişkiler çift taraflıdır. Sen beni sevmeyeceksin ama ben seni seveceğim! Böylebir şey yok" ifadelerini kullandı.
İNŞALLAH HELALLEŞİRİZ
Özbek'in şampiyonluk gecesi söylediği '6 puanı verdim ne olacak?' sözlerini hatırlatan Çebi, "Bunu derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Dursun Özbek'inüzülmesine, üzüldüm. Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. İnşallah karşılıklı helalleşiriz" dedi. Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 'Beşiktaş'ı umursamıyorum' sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:
FUTBOLUN AĞASINA BUNU DİYEMEZSİNİZ
"Bu açıklamayı şahsi ve kızgınlıkla söylenmiş bir cümle olarak ümit ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi, Türk futboluna hizmet etmek. Siz Türk futbolunun ağası, paşası, duayeni,ağabeyi olan Beşiktaş'ı 'Umursamıyorum' diyemezsiniz. Türk futboluna hizmet ederken Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz. Beşiktaş'ı umursayacağını, görevini yapacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi şansı yok. Herkes, Beşiktaş'ı umursamak zorunda."
TFF'NİN İBRASINI HIÇ DOĞRU BULMUYORUM
TFF'ye Beşiktaş camiasından birisini önermeyeceklerini de vurgulayan Çebi, "Bu onların sorumluluğu, başkalarına nasıl davranıyorlarsa benim camiama da öyle davranmalılar. Beşiktaş'tan birilerinin orada olup olmaması önemli değil. Beşiktaş hakkını korur, tribündekitaraftar da hakkını arar. TFF'nin yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Yapacaklarını olumlu bulursak devam ederiz" diye konuştu.
TFF KONGRESİNE BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GİDECEĞİM
BEŞİKTAŞ ile Papara arasındaki sponsorluk anlaşması 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Lansmana Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Papara CEO'su Emre Kenci de katıldı. Toplantıda siyah-beyazlı takımın, yeni sezonda giyeceği formalar da görücüye çıktı. Çebi, "TFF kongresinde yeni formalarımızı giymeyi düşünüyorum. Herkes görsün Beşiktaş'ı" ifadelerini kullandı.
KOCADAĞ: HEDEF FİNAL Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, kurayı değerlendirdi. Kocadağ, "Bu sezon 3 kulvarda da çok ciddi hedefler koyduk" derken, Konferans Ligi'nde final oynamak istediklerini kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelecek sezon için alternatifli birkadro kurmak istiyoruz, takıma enaz 4-5 takyive olacaktır."