Dursun Özbek ne ekerse onu biçer

Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması ve yeni sezon forma tanıtımı nedeniyle yapılan basın toplantısında Galatasaray ve TFF'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Dursun Özbek'in 'Birbirimizi rencide etmeyelim' sözü için ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Çebi, "Sen beni sevmeyeceksin ama ben seni seveceğim!ifadelerini kullandı.Özbek'in şampiyonluk gecesi söylediği '6 puanı verdim ne olacak?' sözlerini hatırlatan Çebi, "Bunu derseniz, sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz.Kendisi ağabeyimdir. Ancak sizin yaptığınız açıklamalar da üzücü. Diğer camiaları üzerseniz, gereken cevabı alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. İnşallah karşılıklı helalleşiriz" dedi. Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ninsözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:"Bu açıklamayı şahsi ve kızgınlıkla söylenmiş bir cümle olarak ümit ediyorum. Başka türlü olma şansı yok. Neyi umursamıyorsunuz? TFF'nin görevi, Türk futboluna hizmet etmek.Türk futboluna hizmet ederken Beşiktaş'a da hizmet edeceksiniz. Beşiktaş'ı umursayacağını, görevini yapacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi şansı yok. Herkes, Beşiktaş'ı umursamak zorunda."TFF'ye Beşiktaş camiasından birisini önermeyeceklerini de vurgulayan Çebi, "Bu onların sorumluluğu, başkalarına nasıl davranıyorlarsa benim camiama da öyle davranmalılar. Beşiktaş'tan birilerinin orada olup olmaması önemli değil.TFF'nin yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Yapacaklarını olumlu bulursak devam ederiz" diye konuştu.BEŞİKTAŞ ile Papara arasındaki sponsorluk anlaşması 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzatıldı. Lansmana Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Papara CEO'su Emre Kenci de katıldı. Toplantıda siyah-beyazlı takımın, yeni sezonda giyeceği formalar da görücüye çıktı. Çebi, "TFF kongresinde yeni formalarımızı giymeyi düşünüyorum. Herkes görsün Beşiktaş'ı" ifadelerini kullandı.Ligi 2. ön eleme turunda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, kurayı değerlendirdi. Kocadağ, "Bu sezon 3 kulvarda da çok ciddi hedefler koyduk" derken, Konferans Ligi'nde final oynamak istediklerini kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü: