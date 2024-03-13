Duvara San’tosladı’

G.Saray'ıntaraftarlar ve camia, oynanan futboldan memnun değil.İşte Santos'un kredisini azaltan faktörler:SİYAH-BEYAZLILARIN tecrübeli hocası, geldiği günden bu yana takımının başında çıktığıSantos'un yönetiminde, İstanbul, Konyaspor, Trabzonspor ve Kara-gümrük'e gol atılırken;maçları boş geçildi.SANTOS'UN oynattığı oyundan keyif alınmıyor. Beşiktaş taraftarı, kazanılan maçlarda dahi bu sebeple teknik ekibi eleştiriyor.69 yaşındaki futbol adamının göreve geldiği günden bu yanaPerformansı yerinde sayan, hatta daha da düşen isimler oldu.Portekizli hocanın kadro tercihlerinin dışında, özellikle oyuncuların rolleri ve mevkileri üzerine eleştiriler var. Muçi'yi sık sık kanada hapsetmesi,FERNANDO Santos, 19. haftanın ardından takımın başına geçerken, Beşiktaş'ın lider ile puan farkı 18'di.Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 10'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçı geride bıraktı. Toplamda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fernando Santos yönetiminde ligde maç başına 1.40'lık puan ortalamasında kalındı. Deneyimli çalıştırıcıyla ligde 9 gol atan Kartal, kalesinde ise 8 gol gördü.Siyah-beyazlılar, Fernando Santos döneminde 10 Süper Lig maçında yalnızca 9 gol atabildi. Kendisinden önceki 19 maçta 30 gol kaydeden Beşiktaş'ın geldiği nokta camiada da keyifleri kaçırdı. Portekizli çalıştırıcının hücumu geliştirmesi beklenirken geriye gidiş, soru işaretlerini de artırdı. Kara Kartal'ın Santos yönetimindeki 10 lig maçının gol beklenti ortalaması sadece 1.12'de kaldı.