El Shaarawy parayı beğenmedi

Beşiktaş, yaz döneminde kadrosuna katmak istediği İtalyan kanat oyuncusuna 2.5 milyon Euro önerdi. Futbolcu ise 3.5 milyon Euro talep etti
Ara transferde mümkün olmayan Stephan El Shaarawy'ye yazın imza attırmayı hedefleyen Beşiktaş, pazarlıklara başladı. Tecrübeli kanat oyuncusunun temsilcileri, siyah-beyazlılardan ilk olarak Roma'da kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro ücreti talep etti. Ancak bu rakamBeşiktaş'a fazla gelirken,yıldız futbolcuya önerilenücret 2.5 milyon Euro seviyelerindeoldu. El Shaarawy için acele etmeyen ancak irtibatı kesmeden ısrarını da göstererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olanBeşiktaş, şimdiden ortayolu bulup haziran için sözkesmek istiyor. Mısır vatandaşlığına da sahip olan İtalyan futbolcunun, kulübü Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Serie A ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla mukavele uzatmayı düşünmüyor.
GENÇLİĞİNDE BİRÇOK İLKİ BAŞARDI
Mısırlı bir baba ve İtalyanannenin oğlu olan Shaarawy,Serie A'da formagiyen en genç dördüncüoyuncu (16) ve Milan formasıylaŞampiyonlar Ligi'ndegol atan en genç futbolcu(19) unvanlarına sahip.30 yaşındaki yıldız, kariyeriboyunca Genoa, Padova,Milan, Monaco, ShanghaiShenhua ve Roma formalarınıgiydi. Toplam 391maça çıkıp, 88 gol kaydetti.İtalya Milli Takımı'yla da 29karşılaşmada 6 golle oynadı.