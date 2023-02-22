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Giriş Tarihi: 22.2.2023

El Shaarawy parayı beğenmedi

Ogün ŞAHİNOĞLU
El Shaarawy parayı beğenmedi

Beşiktaş, yaz döneminde kadrosuna katmak istediği İtalyan kanat oyuncusuna 2.5 milyon Euro önerdi. Futbolcu ise 3.5 milyon Euro talep etti

Ara transferde mümkün olmayan Stephan El Shaarawy'ye yazın imza attırmayı hedefleyen Beşiktaş, pazarlıklara başladı. Tecrübeli kanat oyuncusunun temsilcileri, siyah-beyazlılardan ilk olarak Roma'da kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro ücreti talep etti. Ancak bu rakam Beşiktaş'a fazla gelirken, yıldız futbolcuya önerilen ücret 2.5 milyon Euro seviyelerinde oldu. El Shaarawy için acele etmeyen ancak irtibatı kesmeden ısrarını da göstererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan Beşiktaş, şimdiden orta yolu bulup haziran için söz kesmek istiyor. Mısır vatandaşlığına da sahip olan İtalyan futbolcunun, kulübü Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Serie A ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla mukavele uzatmayı düşünmüyor.

GENÇLİĞİNDE BİRÇOK İLKİ BAŞARDI
Mısırlı bir baba ve İtalyan annenin oğlu olan Shaarawy, Serie A'da forma giyen en genç dördüncü oyuncu (16) ve Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu (19) unvanlarına sahip. 30 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca Genoa, Padova, Milan, Monaco, Shanghai Shenhua ve Roma formalarını giydi. Toplam 391 maça çıkıp, 88 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'yla da 29 karşılaşmada 6 golle oynadı.

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El Shaarawy parayı beğenmedi
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