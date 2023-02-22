El Shaarawy parayı beğenmedi

Ara transferde mümkün olmayan Stephan El Shaarawy'ye yazın imza attırmayı hedefleyen Beşiktaş, pazarlıklara başladı. Tecrübeli kanat oyuncusunun temsilcileri, siyah-beyazlılardan ilk olarak Roma'da kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro ücreti talep etti.El Shaarawy için acele etmeyen ancak irtibatı kesmeden ısrarını da göstererek oyuncuyuMısır vatandaşlığına da sahip olan İtalyan futbolcunun, kulübü Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Serie A ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla mukavele uzatmayı düşünmüyor.30 yaşındaki yıldız, kariyeriboyunca Genoa, Padova,Milan, Monaco, ShanghaiShenhua ve Roma formalarınıgiydi. Toplam 391maça çıkıp, 88 gol kaydetti.İtalya Milli Takımı'yla da 29karşılaşmada 6 golle oynadı.