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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Emre Kocadağ 1.5 sene sonra başkan olur’

‘Emre Kocadağ 1.5 sene sonra başkan olur’
Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından başkanlık görevini devredecek Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Seçim kararı aldıktan sonra Aboubakar ve diğer oyuncular bırakmamam için mesaj attılar. Ben onlardan razıyım. Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde çıkış maddesi var. Gelen başkan isterse yollarını ayırabilir."

HASAN ARAT'IN LOCASI BİLE YOK?
"Ben Emre Kocadağ'ı desteklerim. Aldığı karar, kendi kararıdır. Bir ağabey olarak kendisinin zorlu bir sürece gireceğini söyledim 1.5 sene sonra Emre Kocadağ'ın bu kulüpte başkanlık yapacağını tahmin ediyorum. Fikret Orman ile başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi. Locası, kombinesi olmayan başkan olur mu? Serdal Bey'in kombinesi var, Hasan Bey'in yok. Hasan Bey maçları dostlarının localarında izliyor."

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‘Emre Kocadağ 1.5 sene sonra başkan olur’
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