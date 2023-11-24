‘Emre Kocadağ 1.5 sene sonra başkan olur’

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından başkanlık görevini devredecek, Beyaz TV'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum.Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Seçim kararı aldıktan sonra Aboubakar ve diğer oyuncular bırakmamam için mesaj attılar. Ben onlardan razıyım."Ben Emre Kocadağ'ı desteklerim. Aldığı karar, kendi kararıdır. Bir ağabey olarak kendisinin zorlu bir sürece gireceğini söyledimFikret Orman ile başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi. Locası, kombinesi olmayan başkan olur mu? Serdal Bey'in kombinesi var, Hasan Bey'in yok.