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Giriş Tarihi: 25.1.2023

F.Bahçe’ye gitmek hainlik olurdu

Ogün ŞAHİNOĞLU
F.Bahçe’ye gitmek hainlik olurdu

Menajerinin daha önce sarı-lacivertlilerle görüştüğünü belirten Kamerunlu golcü, “Ancak ben başka bir takıma gitmem. Bu hainlik olur, Beşiktaş benim için çok önemli” dedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Türkiye'de kendisi için sadece Beşiktaş'ın olduğunu söyledi. Süper Lig'den başka teklifler alıp almadığı yönündeki soruya, "F.Bahçe menajerimle konuştu. Ama ben F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir ya da herhangi bir yere gitmek için Beşiktaş'tan ayrılmadım. Bu hainlik olur. Beşiktaş benim için çok önemli. Türkiye'de sadece burada oynarım" cevabını verdi.

ASLA OYNAMAMAZLIK YAPMADIM
Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020- 21'in son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle oynamamasıyla ilgili tartışmalara değinen Aboubakar, "Sivas maçında sakatlığım nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldım. Takım için orada fedakârlık yaptım. Sözleşmem uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Mücadele etmek istediğimi belirttim ama sakatlığım müsaade etmedi" dedi.

AİHAM OUSOU İDDİASI
İSVEÇ basını, Beşiktaş'ın Slavia Prag forması giyen 23 yaşındaki stoper Aiham Ousou'yu kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Haberde, siyah-beyazlıların Suriye asıllı İsveçli futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı hedeflediği ve kulübüne toplamda 3.6 milyon Euro'yu bulan bir paket teklifte bulunduğu belirtildi.

SAİSS İDMANA ÇIKMADI
LİGDEKİ son 4 maçını kazanarak yarıştaki iddiasını koruyan Beşiktaş, cuma günü Alanya ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte, sol bacak alt adalesinde ağrıları olan Romain Saiss ve sakatlığı devam eden Josef de Souza antrenmana katılmadı. Saiss'in 3 gün sonra dönebileceği kaydedildi. Ghezzal da kontrollü olarak takımla çalıştı.

ŞENOL GÜNEŞ: GHEZZAL'DA ACELE ETMEK DOĞRU DEĞİL
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, şu anda üç eksiklerinin olduğunu belirtirken Ghezzal'ın ne zaman oynayabileceği konusunda kesin bir tarihin bulunmadığını söyledi. Deneyimli hoca, "Ghezzal şu anda bireysel çalışmalar yapıyor. Keşke kadroya alsak ancak şu anda mümkün değil. Önce sağlığı önemli. Acele edip de geri gitmek doğru değil" dedi. Güneş transfer konusunda ise, "Bu işe ben bakmıyorum. Kaan Ayhan dahil birçok ismi ben de basından okuyorum. Bunlar arasında bizim de düşündüklerimiz var bakacağız" ifadelerini kullandı.

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F.Bahçe’ye gitmek hainlik olurdu
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