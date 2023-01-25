F.Bahçe’ye gitmek hainlik olurdu

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Türkiye'de kendisi için sadece Beşiktaş'ın olduğunu söyledi. Süper Lig'den başka teklifler alıp almadığı yönündeki soruya,Bu hainlik olur. Beşiktaş benim için çok önemli. Türkiye'de sadece burada oynarım" cevabını verdi.Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020- 21'in son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle oynamamasıyla ilgili tartışmalara değinen Aboubakar,dedi.basını, Beşiktaş'ın Slavia Prag forması giyen 23 yaşındaki stoperHaberde, siyah-beyazlıların Suriye asıllı İsveçli futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı hedeflediği ve kulübüne toplamda 3.6 milyon Euro'yu bulan bir paket teklifte bulunduğu belirtildi.LİGDEKİ son 4 maçını kazanarak yarıştaki iddiasını koruyan Beşiktaş, cuma günü Alanya ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte, sol bacak alt adalesinde ağrıları olanve sakatlığı devam edenantrenmana katılmadı. Saiss'in 3 gün sonra dönebileceği kaydedildi.da kontrollü olarak takımla çalıştı.Teknik Direktörü Şenol Güneş, şu anda üç eksiklerinin olduğunu belirtirken Ghezzal'ın ne zaman oynayabileceği konusunda kesin bir tarihin bulunmadığını söyledi. Deneyimli hoca, "Ghezzal şu anda bireysel çalışmalar yapıyor.Önce sağlığı önemli. Acele edip de geri gitmek doğru değil" dedi. Güneş transfer konusunda ise, "Bu işe ben bakmıyorum. Kaan Ayhan dahil birçok ismi ben de basından okuyorum. Bunlar arasında bizim de düşündüklerimiz var bakacağız" ifadelerini kullandı.