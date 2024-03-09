Gedson takıma dönüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Santos, pazartesi günü Gaziantep FK deplasmanında kadroda 4 oyuncuyu değiştirmeyi planlıyor. Kırmızı kart cezalısı Colley yerine Joe Worrall oynayacak, sağ bekte de derbide kötü performans gösteren Onur Bulut'un forması Svensson'da olacak. 69 yaşındaki teknik adam,Cenk Tosun'u bu maçta yedek soyunduracak teknik heyet, solda Milot Rashica, sağda Rachid Ghezzal'a şans verecek.