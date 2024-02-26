Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Gedson’un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz
Giriş Tarihi: 26.2.2024

Gedson’un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz

Gedson’un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy'un son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu belirten Uçar, "Bence mevcut A Milli Takım kadrosuna olmalı. Böyle bir performansla mutlaka girmesini bekliyoruz. Seyrettiğim Semih her yerde oynar" dedi. Siyah-beyazlı yönetici, sarı kart gören ve cezası nedeniyle G.Saray derbisinde oynayamayacak olan Gedson Fernandes ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyoruz ve Konya maçını derbi kadar önemsiyoruz. Her oyuncunun eksikliği hissedilir ama Salih'in iyileşip tekrar forma alması, orada Al-Musrati de var... Bu ikili ve önlerinde bir de serbest oyuncuyla Gedson'un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz."
ARKADAŞINA GÖNDER
Gedson’un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA