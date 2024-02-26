Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy'un son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu belirten Uçar, "Bence mevcut A Milli Takım kadrosuna olmalı. Böyle bir performansla mutlaka girmesini bekliyoruz.
Seyrettiğim Semih her yerde oynar" dedi. Siyah-beyazlı yönetici, sarı kart gören ve cezası nedeniyle G.Saray derbisinde oynayamayacak olan Gedson Fernandes ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyoruz ve Konya maçını derbi kadar önemsiyoruz. Her oyuncunun eksikliği hissedilir ama Salih'in iyileşip tekrar forma alması, orada Al-Musrati de var...
Bu ikili ve önlerinde bir de serbest oyuncuyla Gedson'un yokluğunu çok fazla hissetmeyiz."