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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Güle güle Rosier!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Güle güle Rosier!

Beşiktaş yönetimi, 26 yaşındaki sağ bek için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Siyah-beyazlıların bonservis geliri beklentisi ise 5 milyon Euro’nun üzerinde

Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Monza, Valentin Rosier'e karşılık Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Udinese de siyahbeyazlılarla masaya oturdu. Ancak Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda teklifleri reddederek Fransız yıldızla "Devam" dedi. Aynı zamanda sağ beke Onur Bulut takviyesi yaparak önlemi ihmal etmedi. Kartal, yaz transfer dönemi için ise Valentin Rosier için gelecek tekliflere kapısını açma kararı aldı.

FRANSIZLAR HENÜZ RESMİ ADIM ATMADI
4 milyon 800 bin Euro'ya Sporting'den transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu için Serie A ekipleri Monza ve Udinese'nin takiplerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca Fransa'dan da Lyon ve Lorient'in, Rosier'i transfer listesine dahil ettiği ancak henüz resmi bir adım atmadığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi de oyuncuya 5 büyük ligden ilginin olduğunu doğrularken, 5 milyon Euro üzeri bir teklifte ancak masaya oturabileceklerini belirtti.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI
Ghezzal'ın yokluğunda geçmişteki performansından uzak bir görüntü sergileyen Valentin Rosier, bu sezon, 22 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların hepsine 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 1844 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle oynadı.

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Güle güle Rosier!
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