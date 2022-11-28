Güneş’ten üç farklı deneme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yüksek tempoda pas yapan, dikine oynayan, geçiş hücumu ile seti birlikte icra edebilecek takım oluşturmayı planlıyor… Deneyimli hoca, taktik antrenman ve hazırlık maçlarında bu doğrultuda 4-3-3 dizilişinin yanı sıra 4-4-2 ve 4-1-4-1'i deneyecek.Tecrübeli çalıştırıcının Dele Alli başta olmak üzere Redmond ve Muleka gibi oyunculara tanıyacağı şanslar resmi maçlara dönüşte bu isimlerin takımdaki durumlarını da belirleyecek. Hazırlık karşılaşmalarında yapacağı denemelerin takım savunmasına etkisini de görmeyi hedefleyen Şenol Güneş, özellikle beklerin performansını artırmasını bekliyor.Beşiktaş'ta hem geçirdiği sakatlık hem de Ankaragücü maçında yaşananların ardından mental olarak düşen ve beklentilerin uzağında kalan Josef de Souza, tekrar eski günlerine dönmek için Dünya Kupası arasını fırsata çevirmek amacında. Sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayı hedefleyen 33 yaşındaki futbolcu, performansını yükseltmek için antrenmanlarda sezona adeta yeni başlangıç yapmışçasına istekli ve arzulu bir şekilde çalışıyorBeşiktaş'ın 18 Aralık'ta başlayacağı açıklanan Antalya kampı 2 gün öne çekildi. İstanbulspor ve Karagümrük'le oynayacağı hazırlık maçlarının ardından Antalya'da Charleroi ve Westerlo ile karşılaşacak olan Kartal'ın Lazio ile yaptığı görüşmeler ise olumlu sonuçlanmadı. Bu nedenle son maç için Giresunspor'la anlaşıldı. Beşiktaş, 15 Aralık'ta yeşil-beyazlılarla oynayacak.