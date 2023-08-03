Hiç kimseyi dışlamıyoruz

“Ghezzal çalışıyor, elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Hafif bir kanaması oldu. Bizim için değerli bir oyuncu. Kimsenin dışladığı yok”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi açıklamalarda bulundu. RachidGhezzal'ın sürekli sakatlandığı ve oyüzden yerine adam alınacağı yönündekiiddialar hakkında da konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Ghezzal ve Cenk Tosun, normal idmana pazartesi çıkacak gibi görünüyor. İyiyegidiyorlar. Gönül isterdi ki bu müsabakadayer alsınlar. Ghezzal'ın hafif bir kanaması oldu. Bir hafta, 15 gün dediler iyileşmesi için. Tedavisinin tamamlanmasınıbekliyoruz. Dolayısıylasıkıntı yok. Çalışıp, elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim için değerli bir oyuncu. Kimsenin onu dışladığı yok. Kimseyi dışladığımız da yok."
KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ
Hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını da vurgulayan 71 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir tur maçı. İlk karşılaşmada zorlandık, zorlanabiliriz. Futbol böyle bir oyun. Sonuca bakmadan kendioyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibin de gücünü, ne yapmak istediğini biliyoruz, buna hazırlıklı olacağız. Plan, proje, işler sahada uygulanacak. Oyuncuların ciddiyetinden, maçakonsantre olmalarından memnunum. Umarım kazanır ve döneriz. Rakibe de saygı duymak lazım. İyi oyuncuları var. İyi oynamaya çalışıyorlar. Bizim için de zor maç olacaktır."
TEKNİK EKİPTE İKİNCİ AYRILIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer alan Bayram Bektaş'ın ardından diğer yardımcı antrenör Eren Şafak da siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a teknik direktör oldu