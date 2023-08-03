Hiç kimseyi dışlamıyoruz

eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi açıklamalarda bulundu.hakkında da konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Ghezzal ve Cenk Tosun, normal idmana pazartesi çıkacak gibi görünüyor.Ghezzal'ın hafif bir kanaması oldu. Bir hafta, 15 gün dediler iyileşmesi için.Çalışıp, elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim için değerli bir oyuncu. Kimsenin onu dışladığı yok. Kimseyi dışladığımız da yok."Hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını da vurgulayan 71 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir tur maçı. İlk karşılaşmada zorlandık, zorlanabiliriz. Futbol böyle bir oyun.Rakibin de gücünü, ne yapmak istediğini biliyoruz, buna hazırlıklı olacağız. Plan, proje, işler sahada uygulanacak.Umarım kazanır ve döneriz. Rakibe de saygı duymak lazım. İyi oyuncuları var. İyi oynamaya çalışıyorlar. Bizim için de zor maç olacaktır."Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer alan Bayram Bektaş'ın ardından diğer yardımcı antrenör Eren Şafak da siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a teknik direktör oldu