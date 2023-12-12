Hoca ikilemi!

Başkan Arat ve yönetimin toplantısından teknik direktörlük konusunda henüz net bir karar çıkmadı. Hasan Arat, yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünürken, bu ismin en sonAlmanya Milli Takımı'ndagörev yapan 58 yaşındakiHansi Flick olduğu öğrenildi. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ise yerli bir ismin takımın başında olmasından yana. Aybaba'nın istediğiteknik direktörün iseBeşiktaş'la daha önce şampiyonlukyaşamış SergenYalçın olduğu bildirildi.
'YUSUF İÇİN TEKLIF YOK'
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın istediği konuşulan Yusuf Sarı için teklif almadıklarını ancak 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla yurt dışından 3 kulübün ilgilendiğini açıkladı. Bu arada Kartal'ın, Konyaspor'un stoperi Calvo'yu istediği haberleri yalanlandı.