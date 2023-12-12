Hoca ikilemi!

Başkan Arat ve yönetimin toplantısından teknik direktörlük konusunda henüz net bir karar çıkmadı. Hasan Arat, yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünürken, bu isminolduğu öğrenildi. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ise yerli bir ismin takımın başında olmasından yana.bildirildi.Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın istediği konuşulan Yusuf Sarı için teklif almadıklarını ancak 25 yaşındaki kanat oyuncusuylailgilendiğini açıkladı. Bu arada Kartal'ın, Konyaspor'un stoperi Calvo'yu istediği haberleri yalanlandı.