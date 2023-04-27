İcardi’nin kelepçesi Saiss

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrası formayı sırtına geçiren Romain Saiss, alışık olmadığı şekilde sağ stoper oynamasına rağmen üst düzey performans gösterdi.Yeniden teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaran Saiss, siyah-beyazlı takım için kritik önem taşıyan Galatasaray derbisinde önemli bir görev üstlenecek.Güneş'in, ezeli rakiplerinin dünyaca ünlü yıldızı Mauro İcardi'yi, Saiss'in marke etmesini istediği ve Faslı futbolcunun da bu göreve özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Ligin ilk devresinde NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmada kötü performans gösteren veSaiss, kendisini bu kez tam anlamıyla derbiye motive etmiş durumda.SORU-CEVAPGörevini başarıyla yerine getirirSaiss derbide İcardi'yi marke edebilir mi?merkez savunması kaliteli oyunculardan kurulu. Hem Saiss hem Colley, ikisi de önemli isimler. Bire biri de çok iyi oynayabiliyorlar, alan savunmasını da iyi yapabiliyorlar.Bu maçta İcardi'yi marke edebilecek oyuncu noktasındalar. İcardi, ceza sahası dışında oyunun çok içinde olan bir futbolcu değil. Bu bölgede de Saiss'in çok önemli yetenekleri var. Dünya Kupası'nda en iyi savunma oyuncusu seçilmesi tesadüf değil. Tabii Galatasaray'ın deplasmanda oynayacak olması, bunun yanında beraberliğin de kazanç olarak yazılabilecek bir durum olması sebebiyle sarıkırmızılar biraz daha orta alan oyununu tercih edebilir.Bir diğer konu da deplasman maçı olması ve İcardi'nin hafif de olsa sakatlığının bulunması dolayısıyla bu bölgede kontra oyununu iyi oynayabilen Barış Alper'in görev yapma ihtimali de bir kenarda duruyor.Beşıktaş'tan derbinin hakemi ile ilgili çıkış geldi.belirtilen açıklamada, "Daha önce kulübümüze defalarca zarar vermiş, F.Bahçe maçındaki hatalı penaltı kararı MHK Başkanı Lale Orta tarafından da ifade edilmiş olan Halil Umut Meler'le ilgili talebimiz olduğu iddia edilseydi, bu iddianın doğruluğu biraz daha akla yatkın olabilirdi. Her ne kadar F.Bahçe maçına manuel olduğu iddia edilen zekâ(!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır.Maçı kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir" ifadeleri kullanıldı.