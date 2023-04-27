İcardi’nin kelepçesi Saiss

Deneyimli hocanın yeniden güvenini kazanan 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş için hayati önem taşıyan derbide çok kritik bir görev üstlenecek
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrası formayı sırtına geçiren Romain Saiss, alışık olmadığı şekilde sağ stoper oynamasına rağmen üst düzey performans gösterdi. AyrıcaOmar Colley ile de iyi bir ikili oluşturdu. Yeniden teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaran Saiss, siyah-beyazlı takım için kritik önem taşıyan Galatasaray derbisinde önemli bir görev üstlenecek.
TAM ANLAMIYLA MOTİVE OLDU
Güneş'in, ezeli rakiplerinin dünyaca ünlü yıldızı Mauro İcardi'yi, Saiss'in marke etmesini istediği ve Faslı futbolcunun da bu göreve özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Ligin ilk devresinde NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmada kötü performans gösteren ve İcardi'nin attığıikinci golde pozisyon hatası yapan Saiss, kendisini bu kez tam anlamıyla derbiye motive etmiş durumda.
ALİ GÜLTİKEN
SORU-CEVAP
Görevini başarıyla yerine getirir Soru: Saiss derbide İcardi'yi marke edebilir mi? Beşiktaş'ın merkez savunması kaliteli oyunculardan kurulu. Hem Saiss hem Colley, ikisi de önemli isimler. Bire biri de çok iyi oynayabiliyorlar, alan savunmasını da iyi yapabiliyorlar. Birbirleriylede uyumları üst seviyede. Bu maçta İcardi'yi marke edebilecek oyuncu noktasındalar. İcardi, ceza sahası dışında oyunun çok içinde olan bir futbolcu değil. Bu bölgede de Saiss'in çok önemli yetenekleri var. Dünya Kupası'nda en iyi savunma oyuncusu seçilmesi tesadüf değil. Tabii Galatasaray'ın deplasmanda oynayacak olması, bunun yanında beraberliğin de kazanç olarak yazılabilecek bir durum olması sebebiyle sarıkırmızılar biraz daha orta alan oyununu tercih edebilir. Buda Beşiktaş ceza sahasındadaha az bulunması demektir. Bir diğer konu da deplasman maçı olması ve İcardi'nin hafif de olsa sakatlığının bulunması dolayısıyla bu bölgede kontra oyununu iyi oynayabilen Barış Alper'in görev yapma ihtimali de bir kenarda duruyor.
BEŞİKTAŞ'TAN MHK'YE SERT HAKEM UYARISI
Beşıktaş'tan derbinin hakemi ile ilgili çıkış geldi. BaşkanAhmet Nur Çebi'nin, müsabakayıAli Şansalan'ın yönetmesinitalep ettiği yönündekiiddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Daha önce kulübümüze defalarca zarar vermiş, F.Bahçe maçındaki hatalı penaltı kararı MHK Başkanı Lale Orta tarafından da ifade edilmiş olan Halil Umut Meler'le ilgili talebimiz olduğu iddia edilseydi, bu iddianın doğruluğu biraz daha akla yatkın olabilirdi. Her ne kadar F.Bahçe maçına manuel olduğu iddia edilen zekâ(!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız kiG.Saray derbisinin hakemi,yapay zekâ ile atanacaktır. Maçı kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir" ifadeleri kullanıldı.