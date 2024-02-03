İki mevkide belirsizlik

Son üç maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alırken, gol dahi atamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Trabzonspor'a karşı sahaya çıkaracağı 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. Kart cezası biten Mert Günok, kaleyi yeniden devralacak.Merkezde Amir, Salih ve Chamberlain'in yokluğunda Gedson oynayacak. Santos bu mevkii için Demir Ege Tıknaz'la ilgili kararını henüz vermedi.. Portekizli çalıştırıcı, santrforda ise Jackson Muleka ile Cenk Tosun arasındaki seçimini bugün netleştirecek.