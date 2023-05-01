Işık göründü

Geriye düştüğü maçı çevirerek lig yarışını karıştıran Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası şampiyonluk ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.Ortam güzeldi, hava da güzeldi. Tribünler tıklım tıklım bir şekilde kazanmayı bekliyordu.Yediğimiz golden sonra oyuna da hakim olduk.Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyordu. Işık görünüyor ama yeterli değil. Nereye gideceğimizi belirleyeceğiz.İlk yarıda bir korner atışı sırasında Aboubakar'ın sert darbesiyle Torreira'nın dişi kırıldı.Sacha Boey'e bir talip dahaEintracht Frankfurt, Wolfsburg ve Crystal Palace'ın takibi altındaki Galatasaray'ın Fransız yıldızının talipleri artırıyor. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record'da yer alan habere göre Sporting, gözünü başarılı sağ beke çevirmiş durumda. Galatasaray'ın 15 milyon Euro değer biçtiği 22 yaşındaki oyuncu için teklifin sezon sonunda yapılacağı belirtildi.Beşiktaş'ın korner atışlarında adam adama yaşanan eşleşmelerde bir detay dikkat çekti. Siyahbeyazlıların 1.91'lik stoperi Omar Colley'yi, sarıkırmızılıların 1.66'lık orta sahası Torreira tuttu. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.