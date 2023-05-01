Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Işık göründü
Giriş Tarihi: 1.5.2023

Işık göründü

Ogün ŞAHİNOĞLU
Işık göründü

Galatasaray’ı yendik, moralimiz düzeldi. Allah bizi mahcup etmedi. Söylemiştim size, Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyordu. Işık görünüyor ama bu yeterli değil.”

Geriye düştüğü maçı çevirerek lig yarışını karıştıran Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası şampiyonluk ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sözlerine taraftara ve futbolcularına teşekkür ederek başlayan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
Ortam güzeldi, hava da güzeldi. Tribünler tıklım tıklım bir şekilde kazanmayı bekliyordu. Çok istekliydik. İlk 20 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Yediğimiz golden sonra oyuna da hakim olduk.
Galatasaray'ı yendik, moralimiz düzeldi. Allah bizi mahcup etmedi. Söylemiştim size. Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyordu. Işık görünüyor ama yeterli değil. Nereye gideceğimizi belirleyeceğiz. Ligde kalan maçlarımızı da kazanmak istiyoruz.

DİŞİ KIRILDI
İlk yarıda bir korner atışı sırasında Aboubakar'ın sert darbesiyle Torreira'nın dişi kırıldı.
Sacha Boey'e bir talip daha
Eintracht Frankfurt, Wolfsburg ve Crystal Palace'ın takibi altındaki Galatasaray'ın Fransız yıldızının talipleri artırıyor. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record'da yer alan habere göre Sporting, gözünü başarılı sağ beke çevirmiş durumda. Galatasaray'ın 15 milyon Euro değer biçtiği 22 yaşındaki oyuncu için teklifin sezon sonunda yapılacağı belirtildi.

BU NASIL EŞLEŞME!
Beşiktaş'ın korner atışlarında adam adama yaşanan eşleşmelerde bir detay dikkat çekti. Siyahbeyazlıların 1.91'lik stoperi Omar Colley'yi, sarıkırmızılıların 1.66'lık orta sahası Torreira tuttu. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı!
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Kantaron yağıyla gelen şifa
Demirkapı Tünelini Başkan Erdoğan hizmete açacak… Konya-Antalya arasını 2.5 saat oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Işık göründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA