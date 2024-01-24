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Giriş Tarihi: 24.1.2024

İstanbul’da Matic zirvesi

Ogün ŞAHİNOĞLU
İstanbul’da Matic zirvesi

35 yaşındaki orta sahanın menajeri ile İstanbul’da buluşan başkan Hasan Arat, 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Bugün yapılacak görüşmeden olumlu sonuç çıkarsa Rennes ile anlaşmak için Beşiktaş yönetimi Fransa turuna çıkacak

Beşiktaş, orta sahaya takviye için dünyaca ünlü üç oyuncuyu listesine alırken Nemanja Matic (Rennes), William Carvalho (Real Betis), Jorginho (Arsenal) görüşülen isimler oldu. Bu futbolcular arasında Matic üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki orta saha için kulübü ile temas kurdu. Fransa dışından gelen tekliflere kolaylık yapılacağı bilgisinin ardından oyuncunun da nabzını yoklayan Beşiktaş, dün Matic'in menajerini İstanbul'a getirdi. Başkan Hasan Arat, Sırp oyuncunun menajeri ile ilk teması kurup yüz yüze görüşürken bugün bir toplantı daha yapılacak. Kartal, 1.5 yıllık sözleşme önerirken Matic cephesinin de teklife olumlu baktığı öğrenildi.

YERİNİ HEMEN DOLDURDULAR
Rennes, Matic'in yerine Reims'tan 15.5 milyon Euro'ya Azor Matusiwa'yı kadrosuna dün katarken Matic'in de oynama şansı iyice azaldı. Bugün yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde düşük bir bonservis bedeli karşılığında oyuncunun, Beşiktaş kadrosuna katılması ve 2-3 gün içinde anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

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İstanbul’da Matic zirvesi
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