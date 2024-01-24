İstanbul’da Matic zirvesi

Beşiktaş, orta sahaya takviye için dünyaca ünlü üç oyuncuyu listesine alırkengörüşülen isimler oldu. Bu futbolcular arasında Matic üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki orta saha için kulübü ile temas kurdu. Fransa dışından gelen tekliflere kolaylık yapılacağı bilgisinin ardından oyuncunun da nabzını yoklayan Beşiktaş, dün Matic'in menajerini İstanbul'a getirdi. Başkan Hasan Arat, Sırp oyuncunun menajeri ile ilk teması kurup yüz yüze görüşürken bugün bir toplantı daha yapılacak. Kartal, 1.5 yıllık sözleşme önerirken Matic cephesinin de teklife olumlu baktığı öğrenildi.Rennes, Matic'in yerine Reims'tan 15.5 milyon Euro'ya Azor Matusiwa'yı kadrosuna dün katarken Matic'in de oynama şansı iyice azaldı. Bugün yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde düşük bir bonservis bedeli karşılığında oyuncunun,