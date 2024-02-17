İşte modifiye kartal!

vrupa'ya havlu atan, Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan ve Türkiye Kupası hedefine odaklanan Beşiktaş'ta, taraftarların görmek istediği tek şey iyi futbol. Teknik direktör Fernando Santos'un oyunu ve hücum performansı eleştirilirken, eksik oyuncuların birer birer takıma dönmesi yüzleri güldürdü.Bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde takıma dahil edilenvekadronun yeni yüzleri olacak. Fernando Santos; Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku ile yeni çalışma fırsatı bulduğu için bu iki oyuncuya da transfer gözüyle bakıyor. Kartal'da sezonun devamında 11'de yerli olarak kullanılması planlanan 3 isim de belirlendi.Portekizli çalıştırıcı; kalede Mert Günok'a, sağ bekte Onur Bulut'a hücumda ise Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Kadroda sakatlık, ceza ya da keskin performans kayıpları yaşanması halinde değişiklik yapılacak.