İşte modifiye kartal!

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vrupa'ya havlu atan, Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan ve Türkiye Kupası hedefine odaklanan Beşiktaş'ta, taraftarların görmek istediği tek şey iyi futbol. Teknik direktör Fernando Santos'un oyunu ve hücum performansı eleştirilirken, eksik oyuncuların birer birer takıma dönmesi yüzleri güldürdü. Portekizli teknik adam ise sezonun kalan bölümünde ideal ilk 11'i yakalayarak, taraftarlara ve camiaya istediğini vermeyi amaçlıyor.
Bu hedef doğrultusunda ara transfer döneminde takıma dahil edilen Joe Worrall, Al-Musrati
ve Ernest Muci
kadronun yeni yüzleri olacak. Fernando Santos; Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku ile yeni çalışma fırsatı bulduğu için bu iki oyuncuya da transfer gözüyle bakıyor. Kartal'da sezonun devamında 11'de yerli olarak kullanılması planlanan 3 isim de belirlendi.
SALİH UÇAN HAZIR KITA
Portekizli çalıştırıcı; kalede Mert Günok'a, sağ bekte Onur Bulut'a hücumda ise Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Kadroda sakatlık, ceza ya da keskin performans kayıpları yaşanması halinde değişiklik yapılacak. Özellikle Salih'in, Gedson'un performansında kıpırdama olmaması halinde Al-Musrati ile birlikte oynatılabileceği kaydedildi.