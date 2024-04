İşte Santos’u bitiren etkenler

Beşiktaş'ta 9 Ocak'ta göreve getirilen ve sezonun 5. teknik adamı olan Fernando Santos, takımı toparlayamadı.Önceki gün Samsunspor beraberliğiyle son 5 maçını da kazanamayınca bileti kesilen Portekizli hocanın; oyun planı, kadro tercihleri ve yaptığı hamleler bardağı taşırdı.Beşiktaş taraftarları, takımın pozitif futbol oynamasını ve mücadele etmesini bekliyordu.Coşkulu oyun beklentisiyerini çileye bıraktı.Portekizli, sık sık futbolcuların mevkileriyle oynadı.üçlüsünü birçok maçta kendi bölgelerinde oynatmadı. Bu da takımın oyununu ciddi şekilde etkiledi.Gençlere forma şansı vermekten kaçtı.Maçlara müdahaleleri yetersiz kaldı.Önde olduğu son iki maçta ise puan kayıpları yaşadı.Ara transfer döneminde takıma dahil edilen 4 oyuncudan da verim alamadı.Alınmasını çok istediği 12 milyonEuro'luk rekor transfer Al-Musrati'yi de soniki maçta kulübede oturttu.ernando Santos, Beşiktaş'ın tarihine geçti. Siyahbeyazlıların başında 13 lig maçına çıkan ve sadece 16 puan elde edebilen Portekizli, 1.25 puan ortalamasıyla siyah-beyazlı ekibe felaketi yaşattı. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük galibiyet yüzdesi (%33) ve puan ortalamasında kalan hoca oldu.SİYAHbeyazlılarda sezon sonuna kadar takımı bir kez daha Serdar Topraktepe yönetecek. Bu süreçte ona en büyük desteği futbol koordinatörü Samet Aybaba verecek. Aybaba, sorunları çözmek için Topraktepe ile birlikte çalışacak. İkilinin özellikle Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin ilk 11'de oynaması, Demir Ege Tıknaz'ın da daha fazla şans bulması gerektiğini düşündüğü gelen haberler arasında.SANTOS için 9 Ocak'ta düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Portekizli hocaya övgü yağdırmıştı: "Değerli hocam, siz hocaların hocası olarak 120 yıllık tarihi ve prensipleriyle ülkemizin gururu Beşiktaş'a geldiniz. Onlarca kupanız, şampiyonluklarınız var. Dünya yıldızlarına hocalık yaptınız. 15'i aşan teknik direktör adayları arasında yönetim kurulumuz sizinle çalışma yönünde oy kullandı. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size ve ekibinize güveniyoruz."Beşiktaş, tarihinde görülmemiş bir sezon yaşıyor. 5. teknik direktör ile de yollar ayrıldı. Takım tam anlamıyla dökülüyor. Hasan Arat ve ekibi neden Beşiktaş'ı ayağa kaldıramadı?Yeni yapılanma için zaman varbütün ayarlarını kaybetmiş bir şekilde seçim sürecine girdi ve yönetim değişikliği oldu. Oluşturulan kadro ve yapılan transferler Rashica dışında, takıma katkı sağlayamadı. Bu kaotik ortamda göreve gelen yönetimin kadroyu birden değiştirebilmesi mümkün değil. Teknik direktör konusu daha uzun bir zamana yayılarak çözüme ulaştırılsaydı yönetim açısından daha normal görünebilirdi.Bu durum yönetenler üzerinde bir an önce karar alınması için büyük baskılar oluşturuyor. Beşiktaş'ta süreç, Santos ile alakalı olarak bu şekilde ilerledi. Sağlıklı olmayan, net öngörülemeyen, tüm verilere sahip olunmayan bir ortam içinde alınan bu kararlar her zaman doğru sonuçlar vermeyebiliyor.Kaybedilmiş bir sezonda Beşiktaş ileriye gidemese de olduğu yerde devam ediyor. Önünde üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefi hâlâ duruyor.Doğru hocayla Beşiktaş, bu yapılanmayı yine gerçekleştirecek zamana sahip.Sosyal medyaya göre iş yapıldıGüneş'in onayıyla yapılıp yapılmadığı muamma olan yaz transferleri, pro lisanssız Burak Yılmaz, 17 yıldır akıllara gelmeyen Rıza Çalımbay'ı geçici teknik direktör yapmak, ardından takımın emanet edildiği Serdar Topraktepe…Yetmedi, şampiyonluk yarışından kopulmuş bir sezonda iki oyuncuya toplamda 25 milyon Euro'ya yakın bonservis ödemek.Bir teknik adamı, oyun eleştirisi yapan biz gazetecileri, sosyal medya fenomenleri vasıtasıyla linç ettirmek kolay. Ama unutmasınlar, Çebi'nin arkasındaki fenomenler,Yangından mal kaçırır gibigenel kurulu yaptıklarında, "Her şeyimiz hazır. Problemleri biliyoruz" demişlerdi.Gelecek sezonun yapılanmasında Beşiktaş'ı büyük problemler bekliyor. Şu anda 19 yabancı var. Seneye kurala göre 12 yabancı ile sözleşme olması lazım ama hâlâ transfer için oyuncu bakıyorlar.Bir oyuncu almak için 8 tane oyuncuyu yollamaları gerek. Bu sene önünde lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefi devam ediyor. Şu andan itibaren iyi şekilde konsantre olunması lazım ki hiç olamazsa sezonu bir kupayla kapatabilesin. Serdar hocayla belki de en iyi dönemi geçirdiler. "Yabancı hocamız hazır" dedikleri için son dakika yangından mal kaçırır gibi Santos'u aldılar.