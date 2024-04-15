İşte Santos’u bitiren etkenler

Beşiktaş'ta 9 Ocak'ta göreve getirilen ve sezonun 5. teknik adamı olan Fernando Santos, takımı toparlayamadı.
Önceki gün Samsunspor beraberliğiyle son 5 maçını da kazanamayınca bileti kesilen Portekizli hocanın; oyun planı, kadro tercihleri ve yaptığı hamleler bardağı taşırdı. İşte Santos'un sonunu getiren hataları:
1- COŞKU YOK, ÇİLE VAR:
Beşiktaş taraftarları, takımın pozitif futbol oynamasını ve mücadele etmesini bekliyordu.
Ancak temkinli oyun anlayışından yana olan ve hücum kısırlığına çözüm bulamayan Santos'un yönetiminde siyah-beyazlılar, 13 maçta sadece 12 gol attı.
Coşkulu oyun beklentisi
yerini çileye bıraktı.
2- KÖTÜ TERCİH:
Portekizli, sık sık futbolcuların mevkileriyle oynadı. Muçi, Semih, Rashica
üçlüsünü birçok maçta kendi bölgelerinde oynatmadı. Bu da takımın oyununu ciddi şekilde etkiledi.
3- GENÇLERİ UNUTTU:
Gençlere forma şansı vermekten kaçtı. Demir Ege uzun süredir oynamazken, Masuaku'nun yokluğunda formayı Emrecan'a vermek yerine sol bek performansı kötü olan Bakhtiyor'u tercih etti.
MUSRATI'YI KULÜBEDE UNUTTU
4- HAMLELERİ İŞE YARAMADI:
Maçlara müdahaleleri yetersiz kaldı. Beşiktaş, geriye düştüğü ya da berabere giden 7 karşılaşmanın hiçbirini çeviremedi.
Önde olduğu son iki maçta ise puan kayıpları yaşadı.
5- YENİLERİ KULLANAMADI:
Ara transfer döneminde takıma dahil edilen 4 oyuncudan da verim alamadı.
Joe Worrall'ı kulübeden çıkarmayan, hatta maç kadrosuna dahi almayan Santos, Svensson'u da beğenmedi ve performansı kötü olsa da Onur Bulut'u oynatmaya devam etti.
Alınmasını çok istediği 12 milyon
Euro'luk rekor transfer Al-Musrati'yi de son
iki maçta kulübede oturttu.
TARİHİN EN KÖTÜSÜ
F
ernando Santos, Beşiktaş'ın tarihine geçti. Siyahbeyazlıların başında 13 lig maçına çıkan ve sadece 16 puan elde edebilen Portekizli, 1.25 puan ortalamasıyla siyah-beyazlı ekibe felaketi yaşattı. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük galibiyet yüzdesi (%33) ve puan ortalamasında kalan hoca oldu.
GENÇLER DAHA ÇOK ŞANS ALACAK
SİYAH-
beyazlılarda sezon sonuna kadar takımı bir kez daha Serdar Topraktepe yönetecek. Bu süreçte ona en büyük desteği futbol koordinatörü Samet Aybaba verecek. Aybaba, sorunları çözmek için Topraktepe ile birlikte çalışacak. İkilinin özellikle Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin ilk 11'de oynaması, Demir Ege Tıknaz'ın da daha fazla şans bulması gerektiğini düşündüğü gelen haberler arasında.
'HOCALARIN HOCASI' DEMİŞTİ
SANTOS için 9 Ocak'ta düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Portekizli hocaya övgü yağdırmıştı: "Değerli hocam, siz hocaların hocası olarak 120 yıllık tarihi ve prensipleriyle ülkemizin gururu Beşiktaş'a geldiniz. Onlarca kupanız, şampiyonluklarınız var. Dünya yıldızlarına hocalık yaptınız. 15'i aşan teknik direktör adayları arasında yönetim kurulumuz sizinle çalışma yönünde oy kullandı. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size ve ekibinize güveniyoruz."
SORU:
Beşiktaş, tarihinde görülmemiş bir sezon yaşıyor. 5. teknik direktör ile de yollar ayrıldı. Takım tam anlamıyla dökülüyor. Hasan Arat ve ekibi neden Beşiktaş'ı ayağa kaldıramadı?
ALİ GÜLTİKEN
Yeni yapılanma için zaman var
Beşiktaş
bütün ayarlarını kaybetmiş bir şekilde seçim sürecine girdi ve yönetim değişikliği oldu. Oluşturulan kadro ve yapılan transferler Rashica dışında, takıma katkı sağlayamadı. Bu kaotik ortamda göreve gelen yönetimin kadroyu birden değiştirebilmesi mümkün değil. Teknik direktör konusu daha uzun bir zamana yayılarak çözüme ulaştırılsaydı yönetim açısından daha normal görünebilirdi. Fakat futbol çok güncel bir oyun ve artık kamuoyu da işin çok içinde.
Bu durum yönetenler üzerinde bir an önce karar alınması için büyük baskılar oluşturuyor. Beşiktaş'ta süreç, Santos ile alakalı olarak bu şekilde ilerledi. Sağlıklı olmayan, net öngörülemeyen, tüm verilere sahip olunmayan bir ortam içinde alınan bu kararlar her zaman doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Ama Santos ile yolları ayırma kararının da doğru olduğunu görmek lazım.
Kaybedilmiş bir sezonda Beşiktaş ileriye gidemese de olduğu yerde devam ediyor. Önünde üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefi hâlâ duruyor. Zaten önümüzdeki yılın yapılanması hedefleniyordu.
Doğru hocayla Beşiktaş, bu yapılanmayı yine gerçekleştirecek zamana sahip.
BÜLENT TİMURLENK
Sosyal medyaya göre iş yapıldı
Şenol
Güneş'in onayıyla yapılıp yapılmadığı muamma olan yaz transferleri, pro lisanssız Burak Yılmaz, 17 yıldır akıllara gelmeyen Rıza Çalımbay'ı geçici teknik direktör yapmak, ardından takımın emanet edildiği Serdar Topraktepe… Ve Bruno Genesio, Giovanni van Bronckhorst ihtimalleri zora girdiğinde Fernando Santos'a imza attırmak…
Yetmedi, şampiyonluk yarışından kopulmuş bir sezonda iki oyuncuya toplamda 25 milyon Euro'ya yakın bonservis ödemek. Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat yönetimleri, sosyal medyaya göre kulüp yönetirlerse ortaya bu tablo çıkar…
Bir teknik adamı, oyun eleştirisi yapan biz gazetecileri, sosyal medya fenomenleri vasıtasıyla linç ettirmek kolay. Ama unutmasınlar, Çebi'nin arkasındaki fenomenler, Santos'u da alkışlarla karşıladılar. Bugün Ahmet Nur Çebi de yok Santos da.
GÖKHAN KESKİN
Yangından mal kaçırır gibi
Olağanüstü
genel kurulu yaptıklarında, "Her şeyimiz hazır. Problemleri biliyoruz" demişlerdi. Hoca problemini çözemediler, transferleri halledemediler.
Gelecek sezonun yapılanmasında Beşiktaş'ı büyük problemler bekliyor. Şu anda 19 yabancı var. Seneye kurala göre 12 yabancı ile sözleşme olması lazım ama hâlâ transfer için oyuncu bakıyorlar. İlk önce içeriyi çözmek gerekir.
Bir oyuncu almak için 8 tane oyuncuyu yollamaları gerek. Bu sene önünde lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefi devam ediyor. Şu andan itibaren iyi şekilde konsantre olunması lazım ki hiç olamazsa sezonu bir kupayla kapatabilesin. Serdar hocayla belki de en iyi dönemi geçirdiler. "Yabancı hocamız hazır" dedikleri için son dakika yangından mal kaçırır gibi Santos'u aldılar. Türkiye ligini hiç tanımayan bir hocayı takımın başına getirdiler!