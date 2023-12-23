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Giriş Tarihi: 23.12.2023

İşte son durum

İşte son durum
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yönetim kolları sıvadı. Koltuğu bir yabancı teknik adama teslim etmek isteyen siyah-beyazlı kurmayların listesinde 3 aday var. Fransız Bruno Genesio, Hollandalı Ruud van Nistelrooy ve Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, hedefteki isimler… Bu hocalara tekliflerini ileten Beşiktaşlı idareciler, görüşmeleri de sürdürüyor. En son Manchester United'ı çalıştıran Solskjaer'in menajeri de İstanbul'a geldi. Temasların devam ettiği belirtilirken Kartal'ın, diğer 2 teknik patron gibi 50 yaşındaki hocaya da 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Sebebi ise 1.5 yıl sonra olağan seçimli genel kurul olması… Diğer adaylardan 57 yaşındaki Genesio en son Rennes'de görev yapmıştı. Nistelrooy ise PSV Eindhoven'ın başındaydı. Üç isim de şu anda takım çalıştırmıyor.

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