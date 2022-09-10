Josef de Souza gözyaşlarını tutamadı! "Ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum"

"O OYUNCULAR YA DA HERHANGİ BİRİMİZ YARALANSAYDI YA DA O TEKME YÜZÜNDEN SAKATLANSALARDI BANA YİNE BİR MAÇ CEZA MI VERECEKLERDİ"

Kamuoyunda bazı kesimlerin daha çok ceza almasını istediklerini belirten Josef, "Kamuoyuna bir soru sormak istiyorum. Sahada kötü bir olay yaşandı. Bunu şöyle düşünelim, o esnada sahaya giren taraftar Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onları yaralayacak bir şey olsaydı. O oyuncular ya da herhangi birimiz yaralansaydı ya da o tekme yüzünden sakatlansalardı bana yine bir maç ceza mı vereceklerdi. Çoğu kişi bu konuda hem fikir. Cezanın ne kadar yanlış olduğunu bence tartışmaya gerek yok. Milli oyuncularımız, takım arkadaşlarımıza ciddi anlamda bir şey olsaydı ? Kamuoyunda daha çok ceza almamı istiyorlar. Böyle bir olay yaşansaydı biz Josef'in cezasını mı konuşacaktık. Herkes geçmiş olsun deyip, olayı kınayacaktı. Bu tür durumlarda, bu şekilde cezalandırıldığı zaman maalesef bu Türk futbolunun imajına zarar veriyor" dedi.