Kalıcı değil gidiciler!

Beşiktaş'ta pazartesi günü kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun, kulübe çektikleri ihtarname sonrası hukuki sorunla karşılaşılma ihtimali nedeniyle takıma geri dönüşlerine izin verildi. Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte olması bekleniyor.Ara transferde minimum 3, imkânlar el verirse 5 transfer yapılması planlanıyor.Bu doğrultuda kadroda yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlayan Beşiktaş, takım antrenmanlarına geri aldıkları oyuncularla ara transferde vedalaşmayı planlıyor. Bu isimlerden Bailly ve Ghezzal'ın sözleşmeleri sezon sonu bitecek.Ghezzal'a, Katar'dan takımların ilgisi bulunuyor, Cezayirli yıldız için kısa süre içerisinde teklif gelmesi düşünülüyor.Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan, Valentin Rosier'e de Fransa'dan talip var. Bu iki oyuncudan da bonservis geliri elde ederek, ara transfer için bütçe oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş, Onana'yı ise bonservisiyle olmazsa kiralık gönderecek.