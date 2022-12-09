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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Kara Kartal yağmurda uçtu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kara Kartal yağmurda uçtu

Yoğun yağış altında oynanan maçta Beşiktaş, Charleroi’yi yenerken, goller Muleka ve Tayyip Talha’dan geldi

Antalya'da ilk sınavını Belçika ekibi Charleroi karşısında veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş büyük bir sürprize imza attı. Kariyeri boyunca genelde 4'lü savunma kurgusunu tercih eden tecrübeli çalıştırıcı, dünkü mücadeleye Emrecan, Welinton ve Tayyip Talha Sanuç 3'lüsü ile çıktı. Güneş'in 3-4-1-2 kurgusu ilk devre olumlu işler çıkardı. Muleka önce ağları bulurken, ardından bu kez asistiyle Tayyip Talha'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Yoğun yağmur altında oynanan maçta Kartal ikinci yarıya 10 değişiklik yaparak başladı. 58'de Dele Alli penaltıdan yararlanamadı. Belçika ekibi, Hosseinzadeh'in golüyle farkı bire indirdi. Beşiktaş ilk sınavından galip ayrılırken Güneş, aynı dizilişi denemeye devam edecek.

3.5 KM. ÖTEYE!
BEŞİKTAŞ'IN, kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor. Yeni teknik direktörleri Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda stoper hattına takviye planlayan mavi-beyazlılar, İspanyol oyuncu için temaslara başladı. İstanbul dışına çıkmak istemeyen 23 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Anlaşma sağlanırsa, İspanyol stoper ligin ikinci yarısında Vodafone Park'a sadece 3.5 kilometre uzaklıktaki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda boy gösterecek.

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Kara Kartal yağmurda uçtu
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