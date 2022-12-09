Kara Kartal yağmurda uçtu

Yoğun yağış altında oynanan maçta Beşiktaş, Charleroi’yi yenerken, goller Muleka ve Tayyip Talha’dan geldi
Antalya'da ilk sınavını Belçika ekibi Charleroi karşısında veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş büyük bir sürprize imza attı. Kariyeri boyunca genelde 4'lü savunma kurgusunu tercih eden tecrübeli çalıştırıcı, dünkü mücadeleye Emrecan, Welinton veTayyip Talha Sanuç 3'lüsü ileçıktı. Güneş'in 3-4-1-2 kurgusu ilk devre olumlu işler çıkardı. Muleka önce ağları bulurken, ardından bu kez asistiyle Tayyip Talha'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Yoğun yağmur altında oynanan maçta Kartal ikinci yarıya 10 değişiklik yaparak başladı. 58'de DeleAlli penaltıdan yararlanamadı. Belçika ekibi, Hosseinzadeh'in golüyle farkı bire indirdi. Beşiktaş ilk sınavından galip ayrılırken Güneş, aynı dizilişi denemeye devam edecek.
3.5 KM. ÖTEYE! BEŞİKTAŞ'IN, kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor. Yeni teknik direktörleri Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda stoper hattına takviye planlayan mavi-beyazlılar, İspanyoloyuncu için temaslara başladı.İstanbul dışına çıkmak istemeyen23 yaşındaki futbolcu da butransfere sıcak bakıyor. Anlaşma sağlanırsa, İspanyol stoper ligin ikinci yarısında Vodafone Park'a sadece 3.5 kilometre uzaklıktaki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda boy gösterecek.