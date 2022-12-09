Kara Kartal yağmurda uçtu

Antalya'da ilk sınavını Belçika ekibi Charleroi karşısında veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş büyük bir sürprize imza attı. Kariyeri boyunca genelde 4'lü savunma kurgusunu tercih eden tecrübeli çalıştırıcı, dünkü mücadeleyeGüneş'in 3-4-1-2 kurgusu ilk devre olumlu işler çıkardı. Muleka önce ağları bulurken, ardından bu kez asistiyle Tayyip Talha'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Yoğun yağmur altında oynanan maçta Kartal ikinci yarıya 10 değişiklik yaparak başladı.Belçika ekibi, Hosseinzadeh'in golüyle farkı bire indirdi. Beşiktaş ilk sınavından galip ayrılırken Güneş, aynı dizilişi denemeye devam edecek.kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor. Yeni teknik direktörleri Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda stoper hattına takviye planlayanAnlaşma sağlanırsa, İspanyol stoper ligin ikinci yarısında Vodafone Park'a sadece 3.5 kilometre uzaklıktaki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda boy gösterecek.