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Giriş Tarihi: 10.5.2023

Kartal eskiye ‘Umut’ bağladı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal eskiye ‘Umut’ bağladı

Siyah-beyazlılar, Jackson Muleka’nın sezon sonunda ayrılması durumunda Umut Nayir’i kadrosuna katacak. Teknik heyet, 29 yaşındaki forveti, Aboubakar ve Cenk’in ardında rotasyon olarak düşünüyor

Beşiktaş, gelecek sezon ilk 11'e doğrudan 4 takviye için mevkileri belirlerken rotasyonu da güçlendirmek istiyor. Santrfor için teknik heyetin listesinde, daha önce siyah-beyazlı formayı da terleten Umut Nayir yer alıyor. Bu sezon Süper Lig'de Ümraniyespor ile 15 gol, 3 asiste ulaşan 29 yaşındaki oyuncu, gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

İSTENİLENİ VEREMEDİ, KİRALIK GİTTİ
Beşiktaş'ta şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve 4 ayrı ülkeden transfer teklifi alan Jackson Muleka'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda teknik ekip, Aboubakar ve Cenk'in ardına rotasyon için Umut transferini değerlendirecek. Siyah- beyazlı takıma 2018 yazında katılan Umut, o dönem istenileni veremediği için sırasıyla Bursaspor, Hajduk Split ve Giresunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

BEŞİKTAŞ ALTYAPI İÇİN KANADA'YA YELKEN AÇTI
BEŞIKTAŞ, geleceğe yatırım amacıyla önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, Kanada Premier Lig'e yükselen Nanook FC ile el sıkışırken, siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan ile Nanook Başkanı Adam Enver Garipoğlu törende hazır bulundu. Anlaşma sonrası konuşan Fidan, "Ortak bir turnuva gerçekleştireceğimiz Nanook FC'nin yapacağı seçmelerde keşfedeceği yetenekli futbolcularımızı altyapımıza kazandıracağız" dedi.

MAXİM'LE YOLLAR AYRILIYOR
Beşiktaş'ta deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim, kendisine verilen şansları iyi kullanamadı. 32 yaşındaki Rumen futbolcu, ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktığı Antalyaspor maçında 2. yarıyı göremedi. Daha önce Gaziantep'e bonservisi sorulan ve "2.5 milyon Euro" yanıtı alınan oyuncuya gelecek sezonun kadrosunda yer verilmesi düşünülmüyor. Oynanacak 3 maçın ardından tecrübeli ismin Beşiktaş kariyeri sona erecek.

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Kartal eskiye ‘Umut’ bağladı
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