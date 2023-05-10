Kartal eskiye ‘Umut’ bağladı

Beşiktaş, gelecek sezon ilk 11'e doğrudan 4 takviye için mevkileri belirlerken rotasyonu da güçlendirmek istiyor. Santrfor için teknik heyetin listesinde, daha önce siyah-beyazlı formayı da terleten Umut Nayir yer alıyor. Bu sezon29 yaşındaki oyuncu, gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.Beşiktaş'ta şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve 4 ayrı ülkeden transfer teklifi alan Jackson Muleka'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda teknik ekip, Aboubakar ve Cenk'in ardına rotasyon için Umut transferini değerlendirecek. Siyah- beyazlı takımaBEŞIKTAŞ, geleceğe yatırım amacıyla önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp, Kanada Premier Lig'e yükselen Nanook FC ile el sıkışırken, siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan ile Nanook Başkanı Adam Enver Garipoğlu törende hazır bulundu. Anlaşma sonrası konuşan Fidan, "Ortak bir turnuva gerçekleştireceğimiz Nanook FC'nin yapacağı seçmelerde keşfedeceği yetenekli futbolcularımızı altyapımıza kazandıracağız" dedi.deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim, kendisine verilen şansları iyi kullanamadı. 32 yaşındaki Rumen futbolcu, ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktığı Antalyaspor maçında 2. yarıyı göremedi. Daha önce Gaziantep'e bonservisi sorulan ve "2.5 milyon Euro" yanıtı alınan oyuncuya gelecek sezonun kadrosunda yer verilmesi düşünülmüyor. Oynanacak 3 maçın ardından tecrübeli ismin Beşiktaş kariyeri sona erecek.